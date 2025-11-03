Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (3)

O Ceará está com seleções e concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (3). Há oportunidades para várias localidades, da Capital ao Interior, e os salários chegam a R$ 5 mil.

Veja as inscrições abertas no Ceará

Prefeitura de Maranguape

A Prefeitura de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu edital com 335 vagas. As oportunidades são distribuídas para professores e psicopedagogos. Os salários chegam a R$ 4.885,64. A banca organizadora é o Instituto Consulpam.

O valor das inscrições é de R$ 195. Elas serão realizadas exclusivamente na página do concurso no site do Instituto Consulpam até o dia 17 de novembro, de acordo com o cronograma de atividades do edital.

>> Acesse edital do concurso

Secretaria de Educação de Icapuí

No interior do Ceará, a prefeitura de Icapuí abriu inscrição de seleção pública para a contratação de professores e gestores escolares, com 303 vagas, sendo 52 imediatas e 251 para cadastro de reserva. As remunerações iniciais variam de R$ 1.518,00 a R$ 5.000,00.

As inscrições começam nesta segunda (3) e podem ser feitas até 24 de novembro, pelo site da Fundação CETREDE, responsável pelo certame. A taxa é de R$ 125,00 ou R$ 140,00, a depender do cargo pretendido.

>> Acesse o edital do processo seletivo

Outras seleções e cursos

IFCE

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) em Fortaleza está com inscrições abertas para o processo seletivo 2026.1. São oferecidas 400 vagas presenciais divididas em duas categorias:

Cursos integrados ao ensino médio;

Cursos subsequentes.

As inscrições seguem até a próxima quinta-feira (6). A seleção será realizada por meio de prova objetiva e redação.

Colégios da PM e dos Bombeiros no Ceará

O edital do processo seletivo para 692 vagas de ingresso nos Colégios da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros de Fortaleza foi publicado na última semana. As inscrições começam nesta segunda e seguem até 12 de novembro.

As inscrições são realizadas somente via internet por meio do site da Recrutamento Brasil.

>> Leia o edital completo