Morre jornalista Flávia Bacelar aos 31 anos

Morreu, nesta quinta-feira (12), a jornalista piauiense Flávia Bacelar, aos 31 anos. A morte foi confirmada pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Piauí, por meio de nota publicada nas redes sociais.

“O Sindjor-Pl, ao tempo em que lamenta, presta sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Flávia Bacelar, que vivenciam a dor da perda”, expressa trecho da nota.

Flávia morreu por insuficiência cardíaca e falência múltipla de órgãos. A informação foi confirmada ao g1 por uma familiar da jornalista.

Quem era Flávia Bacelar

Flávia Bacelar formou-se em Jornalismo pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e atuava com assessoria de comunicação e criação de conteúdo.

CÂNCER AGRESSIVO

Após sentir fortes dores na coluna, a comunicadora descobriu um câncer agressivo. Flávia estava internada no Hospital de Terapia Intensiva desde o dia 4 de fevereiro.

Durante a internação, foram identificados nódulos no figado da paciente, segundo o irmão da jornalista ao g1.

A dor das lesões teria feito a comunicadora acreditar que sofria de hérnia.