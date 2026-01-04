Mulher fica ferida após apresentação em globo da morte em circo no Piauí

Uma circense ficou ferida após a colisão de motos no espetáculo Globo da Morte que acontecia na tarde desse sábado (3), no Piauí.

A mulher se apresentava por volta das 17h e recebeu os primeiros socorros ainda dentro do circo. De acordo com o médico que a atendeu, ela não teve ferimentos graves.

O espetáculo acontecia na Avenida São Sebastião, bairro Reis Veloso, em Parnaíba, litoral do Piauí.

O médico ortopedista Maynard Filho estava na plateia e viu o momento da colisão. Ele quem auxiliou nos primeiros socorros antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

CONSCIENTE E ORIENTADA

O médico contou que a mulher estava consciente e orientada, mas nervosa. Logo no primeiro momento foi improvisada uma imobilização rígida com um pedaço de porta de madeira para retirar a vítima do globo.

Devido ao acidente havia risco de explosão das motos após vazar combustível

"Graças a Deus foi um grande susto", disse o médico ao G1 Piauí após saber que a vítima foi socorrida ao hospital e passou por exames de raio-X.