Cearense é morta a facadas pelo ex-companheiro no Rio de Janeiro

Uma mulher cearense, de 50 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro, na Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira (30). O suspeito foi preso em flagrante por feminicídio.

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) confirmou, por nota, que “a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para a morte de Antônia Sandra de Oliveira Melo, de 50 anos.

O autor, ex-companheiro da vítima, foi identificado e, após contato da equipe da DHC, se apresentou na 21ª DP (Bonsucesso). Ele foi autuado em flagrante por feminicídio”.

Antônia Sandra era natural de Crateús, no Interior do Ceará, e tinha três filhos - que moravam em São Paulo.

Vizinhos da vítima contaram à Polícia que ouviram gritos da mulher e do ex-companheiro. Quando eles fora verificar a situação, encontraram a mulher esfaqueada e caída na sala de casa. Ela chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma filha de Sandra contou à Rádio Tupi FM que ela e o ex-companheiro tinham uma relação “muito tóxica”. “Ele tentava afastar a gente dela, tinha ciúmes dela, e ela só trabalhava. Eles sempre terminavam e depois ela voltava, porque ele ficava sempre no pé dela. Ele ligava toda hora, ia no trabalho dela, não dava paz. As pessoas falavam pra mim que ele não era uma boa pessoa”, revelou.

““Minha mãe terminou com ele e ele não aceitou. Ela falou que dessa vez não ia ter volta. Voltou para a igreja, estava fazendo outros planos, e ele não aceitou”, completou a filha da vítima.