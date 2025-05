Polícia investiga ex-marido de mulher desaparecida há 1 mês em Serra Negra (SP)

A Polícia Civil do Estado de São Paulo está à procura de Thiago Fernando Monteiro, ex-marido de Beatriz Cruz, de 31 anos, que está desaparecida desde 19 de abril. Thiago e Beatriz foram casados por 14 anos, e têm um filho de oito anos. Ela desapareceu quando ia ao hotel em que trabalhava.

Thiago é suspeito de cárcere privado e sequestro, e é considerado foragido, pois teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Segundo a mãe de Beatriz, Roseli de Araújo, ela tinha uma medida protetiva expedida contra ele cerca de 20 dias antes do desaparecimento.

"Ele ameaçava ela o tempo todo. Durante o tempo que eles ficaram juntos, ele ameaçava... se ela contasse o que acontecia ou se abandonasse ele, ele ameaçava que ia me matar, que ela ia ter que conviver com a minha morte nas costas", disse Roseli ao portal g1.

Investigação exclusiva

Na época do desaparecimento, a família entrou em contato com gerente do hotel, que informou que ela não havia aparecido para trabalhar. Foi então registrado um boletim de ocorrência e o caso passou a ser apurado pela Polícia Civil.

Legenda: Beatriz Cruz se dirigia ao trabalho quando desapareceu em 19 de abril. Foto: Reprodução / Redes sociais

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a equipe da Delegacia de Serra Negra, que cuida da investigação, está tendo apoio de unidades de outras cidades da região e "realizando diligências contínuas para esclarecer os fatos".

Vestígios de sangue no carro do ex-marido

Câmeras de segurança puderam avistar um o carro do suspeito que estava próximo ao local em que a mulher desapareceu, e no mesmo horário em que ela foi vista pela última vez em Serra Negra.

A investigação também apontou que foram encontrados vestígios de sangue no veículo de Thiago, e que foram enviados para análise de DNA.

"Durante as apurações, as equipes da unidade identificaram indícios de envolvimento do ex-companheiro da vítima no crime. Cães farejadores foram empregados em duas operações na área, mas a vítima não foi localizada. Durante buscas, o veículo do suspeito foi apreendido e periciado", informou, por nota, a SSP.