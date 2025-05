Crianças de creche municipal de Fortaleza aparecem com lesões na pele e aulas são suspensas

Alunos do Centro de Educação Infantil (CEI) Dom Beda Pereira de Holanda, no bairro São Bento, em Fortaleza, voltaram para casa com lesões desconhecidas na pele. A infecção atingiu mãos e braços de crianças de 0 a 3 anos. Preocupados, os pais acionaram as professoras da unidades e as aulas foram suspensas nesta sexta-feira (30).

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que a previsão para o retorno das aulas é na próxima segunda-feira (2), "caso haja condições sanitárias adequadas".

O Distrito de Educação foi acionado e iniciou encaminhamentos nesta semana, com agentes de endemias na creche. "Após avaliação no local, orientaram a realização de nova dedetização, que foi prontamente executada", disse a pasta.

Ainda conforme a SME, uma higienização completa de todos os espaços do Centro será feita, "como medida protetiva adicional".

"A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que o Centro de Educação Infantil (CEI) Dom Beda Pereira de Holanda, no bairro São Bento, recomendou estudos domiciliares para seus alunos nesta quarta (28) e quinta-feira (29)".

Veja também Ceará Vestígios de presídio do século 18 são encontrados por pesquisadores em praia do Ceará; veja imagens Ceará Dois municípios do Ceará registram temperaturas abaixo de 17 °C nesta quinta (29); saiba quais Ceará Condutor tenta agredir agentes da AMC durante abordagem no Centro de Fortaleza; veja vídeo

Pais e professores preocupados

De acordo com a presidente do Sindicato União dos Trabalhadores em Educação do Município de Fortaleza (Sindiute), Ana Cristina Guilherme, denúncias chegaram até ela, com preocupação de professores e pais das crianças. Segundo ela, há alunos que estão com problemas de pele "desde o início do ano letivo".

Para Ana, é necessário suspender mais dias de aula para que se descubra o diagnóstico. "[...] Saber que dermatite é essa, dessa erupção na pele das crianças, porque poderia ser de inseto, virose ou doença mão-pé-boca, que é altamente contagiosa. Uma CEI que tem 300 crianças...", destaca.

Leia a nota da SME na íntegra

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que o Centro de Educação Infantil (CEI) Dom Beda Pereira de Holanda, no bairro São Bento, recomendou estudos domiciliares para seus alunos nesta quarta (28) e quinta-feira (29).

A SME reforça que, assim que os primeiros casos de infecção chegaram ao conhecimento da equipe gestora, o Distrito de Educação foi acionado e iniciou os devidos encaminhamentos. Agentes de endemias estiveram na unidade e, após avaliação no local, orientaram a realização de nova dedetização, que foi prontamente executada.

Como medida preventiva adicional, será feita uma higienização completa de todos os espaços da unidade. As aulas estão suspensas nesta sexta-feira (30/5), com retorno previsto para segunda-feira (2/6), desde que haja condições sanitárias adequadas.

As causas das infecções são investigadas, e a SME monitora a situação para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e comunidade escolar.