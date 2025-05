Corpo de mulher morta por ex-marido é encontrado dez dias após ser jogado no Rio Tietê

O Corpo de Bombeiros de São Paulo encontrou, na manhã desta quinta-feira (29), o corpo da promotora de eventos Amanda Caroline de Almeida, de 31 anos. Ela foi assassinada pelo ex-marido no dia 19 deste mês e atirada no Rio Tietê após o crime.

Segundo a corporação, o corpo de Amanda foi visto na barragem Edgar de Souza, em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo.

O cadáver, que estava enrolado em um lençol, foi avistado por uma pessoa que passou pelo local, e ligou para o serviço de emergência. As buscas já tinham sido encerradas há dois, após quase uma semana de procura intensa.

Um irmão de Amanda esteve no local e reconheceu o corpo.

O crime

Amanda foi assassinada após voltar de uma festa com amigos. O ex-marido e pai dos três filhos da vítima, Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, foi preso dois dias após o crime, segundo a Polícia Civil.

Carlos Eduardo foi flagrado por câmeras de segurança colocando aparentemente o corpo da promotora no porta-malas de um carro no dia do desaparecimento dela.

Conforme o boletim de ocorrência obtido pela TV Globo, o ex-marido confessou ter matado Amanda por meio de esganadura/asfixia e depois jogado o corpo dela no rio com a ajuda do irmão, que também foi preso. Os dois foram indiciados por feminicídio e ocultação de cadáver.

O assassino e a vítima foram casados por 16 anos e estavam separados havia cerca de dois meses.