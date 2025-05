Casal que confundiu personal trainer com mulher trans presta depoimento à Polícia Civil

O casal que impediu a personal trainer Kely Moraes de usar o banheiro de uma academia em Boa Viagem, Zona Sul de Recife, prestou depoimento à Polícia Civil de Pernambuco nessa quarta-feira (28). Em entrevista à TV Guararapes, filiada da TV Record, Karolaine Klecia e Marcos Aurélio se defenderam das acusações de transfobia e descriminação.

A confusão aconteceu após os dois acharem que a Kely, uma mulher cis, era mulher transexual. Em uma gravação feita por ela, Karolaine e Marcos a impedem, aos gritos, de acessar o banheiro feminino, se referem a ela como "inclusiva" e exigem que a personal mostre a documentação para "comprovar" sua identidade.

O que disse o casal?

Para a TV Guararapes, Karolaine admite que confundiu Kely com uma mulher trans, o que causou uma reação negativa da personal. "Ela interpretou de forma ofensiva. Ela se ofendeu quando eu confundi ela com a pessoa trans. A partir desse momento, a aluna dela veio totalmente agressiva para cima de mim", relembra.

Essa história é continuada por Marcos. Segundo ele, a aluna de Kely teria dado um chute em Karolaine, e, por isso, ele respondeu a ela com grosseria. "Simplesmente fiz meu papel de marido e defendi minha esposa", relatou. "No calor do momento não tem como a pessoa raciocinar direito", se defende.

Legenda: Ambos moram em Cabo de Santo Agostinho e são empresários Foto: Reprodução/Redes Sociais

Marcos também afirma que não distinguiu Kely e negou ter agredido a personal. No vídeo gravado por ela, ele se coloca contra a passagem do banheiro, e a empurra para que ela não passe. "O problema começou porque a personal começou a se acalorar. Foi nesse momento que empatei ela de entrar no banheiro, para não ir atrás da minha esposa", finaliza.

Por enquanto, a Polícia Civil investiga o caso como "constrangimento ilegal, vias de fato e ameaça". Segundo a corporação, em nota ao g1, foi instaurado um inquérito policial e as diligências foram iniciadas "imediatamente após a comunicação do fato e seguirão até a completa elucidação".

Veja também Zoeira MC Poze do Rodo é preso no RJ suspeito de se apresentar em shows exclusivos para o CV País PF descobre grupo de 'caça-comunistas' que tinha ministros do STF como alvos

Versão da personal

Kely publicou um relato nas redes sociais em que conta, com detalhes, a versão dela do que aconteceu. A personal afirmou que Kerolaine não apenas a tratou com grosseria, como também disse que o banheiro feminino "não era para ela".

"Ela [Kerolaine] disse que o banheiro de homem era lá embaixo. Disse 'você é trans, mas é um homem'. Eu me alterei um pouco e minha aluna, que está grávida, chegou, pegou a conversa no meio do caminho e ficou muito nervosa", detalhou.

"Estou envergonhada, não por ser comparada com uma trans, o que para mim é um elogio. Se eu fosse [trans], o que tem a ver? Por que isso ofende tanto? Eu estava só trabalhando, só queria ir no banheiro", completou.

Casal é expulso da academia

Na terça-feira (27), a rede de academias Selfit, dona da unidade onde aconteceu o caso, publicou uma nota em que informa a expulsão e o fim do contrato com Kerolaine e Marcos.

"A missão da Selfit é proporcionar um ambiente seguro, acolhedor e respeitoso para todas as pessoas que frequentam nossas unidades. Assim que a situação foi identificada, a equipe local agiu para conter os ânimos e garantir a segurança da vítima. A Selfit está à disposição para colaborar com as investigações", diz o comunicado.