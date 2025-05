Suspeito de matar a companheira na casa da sogra, em Tamboril, é preso

Foi preso, na noite dessa segunda-feira (19), Pedro Rodrigues, de 46 anos, suspeito de matar a companheira, Gizely Gonçalves, de 41 anos, a golpes de faca, na madrugada de domingo (18). O crime ocorreu na casa da sogra dela, uma senhora de 89 anos, surda e deficiente visual, na cidade de Tamboril, distante 300 km de Fortaleza.

Segundo o secretário da Segurança da Cidade, Glaubio Campos, ele recebeu, na tarde dessa segunda, informações de que o suspeito teria passado, durante a madrugada, na casa de parentes, procurando comida. O homem teria fugido para um matagal nas proximidades.

Pedro foi detido por volta das 19h40, na localidade de Cachoeira dos Procópios, na zona rural de Hidrolândia. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Crateús e autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.

Motivação seria ciúmes

Gizely estava separada, tinha um filho de 24 anos de idade do antigo relacionamento, trabalhava como doméstica e estava se relacionando com Pedro há cerca de um mês. Segundo parentes próximos dele, o suspeito trabalhava no Rio de Janeiro como porteiro e teria sido demitido há seis meses.

Ao retornar ao distrito de Boa Esperança, em Tamboril, ele passou a se relacionar com a vítima. Segundo o secretário Glaubio Campos, não havia nenhum boletim de ocorrência ou solicitação de medida protetiva envolvendo o casal.

De acordo com o secretário, existe uma informação de que o suspeito queria retornar ao Rio de Janeiro e Gizely não queria ir com ele, e que isso estaria deixando Pedro com ciúmes.

