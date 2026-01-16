Suspensão de vistos por Trump e Copa geram corrida que até triplica procura em Fortaleza
A suspensão é apenas para imigração, mas tem preocupado quem pretende obter o visto de turismo.
O anúncio de que os Estados Unidos irão suspender a concessão de vistos de imigração para cidadãos brasileiros a partir do dia 21 de janeiro movimentou agências de assessoria de viagem no Ceará.
Nessa quarta-feira (14), dia do anúncio da suspensão, algumas empresas viram a procura mais que triplicar, com altas que variam de 150% a 233%.
A restrição atinge apenas vistos de imigrante, mas a incerteza sobre medidas que possam vir em seguida preocupa quem planeja solicitar o visto de turismo.
Conforme as empresas consultadas, a Copa do Mundo da FIFA 2026, que ocorre entre junho e julho deste ano e tem os Estados Unidos como um dos países sede, foi um dos principais motivadores, no momento, para a busca por visto de turismo americano no Ceará.
Veja também
Entenda o que está acontecendo
A informação de que haveria o congelamento dos vistos foi, inicialmente, publicada pelo veículo de comunicação americano Fox News Digital, sendo posteriormente confirmada pela Casa Branca e pelo Departamento de Estado dos EUA, por meio de publicação nas redes sociais.
Assim como o Brasil, outros 74 países sofrerão com a sanção. Segundo publicação do perfil oficial do Departamento de Estado dos EUA no X (antigo Twitter), o alvo da medida são imigrantes que "recorrem a programas de assistência social pagos pelo povo americano em taxas inaceitáveis".
O texto também se refere a esse público como pessoas que "frequentemente se tornam encargos para os cofres públicos dos EUA logo após a chegada". O tempo de duração da medida ainda é indefinido.
Apesar de o Departamento de Estado dos Estados Unidos ter confirmado, em seu site oficial, que a medida não afeta a emissão de vistos de turismo, especialistas também recomendam que interessados solicitem a documentação o quanto antes.
A orientação se deve à possibilidade de ampliação da medida e ao aumento da demanda para a Copa, que pode dificultar a obtenção do visto.
Agências veem demanda disparar
A quarta-feira (14) na consultoria de viagens ForVistos foi um “caos”, relata a supervisora da empresa.
Segundo Emanuele Ferreira, a junção da costumeira alta demanda das férias no mês de janeiro com a aproximação da Copa do Mundo e o anúncio da suspensão de vistos dos EUA fez a procura pelos serviços do empreendimento disparar 150%.
Conforme conta a profissional, o medo de que a sanção fosse estendida para o visto de turismo estimulou a busca dos consumidores.
“Hoje a gente teve mais de 200 solicitações de clientes que já estavam em andamento e de pessoas que querem iniciar. O nosso on-line está congestionado, o atendimento na loja também foi bastante congestionado. Num dia normal, a gente até chega a 80 solicitações”, relata.
Nesse cenário, a orientação de Emanuele é que o público com interesse em emitir um visto de turismo americano procure o procedimento o quanto antes.
"A tendência é realmente os atendimentos dobrarem. A Copa já é em junho, e a disponibilidade no consulado está a partir de fevereiro agora. Com o aumento da demanda, a tendência é o calendário ficar cada vez mais escasso", observa.
Na empresa Vow Vistos, o anúncio dos EUA também agitou os atendimentos. Com o telefone da empresa tocando a todo momento, o sócio e diretor operacional do negócio, Guilherme Nielsen, confirmou a estimativa de aumento da procura e lembrou de outro momento semelhante, quando viu a demanda elevar de 150% a 200% em outubro de 2025.
À época, o presidente americano Donald Trump havia decretado o congelamento (shutdown) de recursos para órgãos financiados pelo governo federal dos EUA, ação que muitos consideraram ameaçar serviços como a emissão de vistos.
Nesse cenário de certa imprevisibilidade, a recomendação do diretor da Vow Vistos é garantir a documentação o quanto antes. Segundo ele, atualmente, o objetivo de cerca de 60% dos clientes da empresa na visita aos Estados Unidos é prestigiar a Copa do Mundo.
“Estamos orientando as pessoas que tenham intenção de obter o visto para a Copa a fazerem logo essa solicitação", aponta.
O receio entre o público também é relatado pelo proprietário da A. R. Vistos Consulares, Átila Rocha.
“Muitas pessoas estão procurando por medo, e outras que já estão agendadas dizem: ‘Meu Deus, o que eu faço agora?’. Hoje, me ligaram ao menos 50 pessoas só para tirar essa dúvida. Normalmente, ligam 10, 15 pessoas por dia”, relata aumento de pelo menos 233%.
Segundo ele, a realização da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos aumentou a demanda da empresa. Sobre a situação dos vistos, Átila acredita não deve se agravar.
“A princípio, nós continuamos nosso trabalho normalmente. Eu acredito que o Brasil não vai sofrer (novas) sanções por parte dos Estados Unidos porque está com boa amizade. Eu acredito que vai melhorar mais, vamos ver”
O visto de turismo será afetado? Entenda
De acordo com a medida, apenas vistos de imigração serão afetados. Contudo, de acordo com presidente da comissão de Direito Internacional da Ordem dos Advogados do Estado do Ceará (OAB-CE), Fabiano Távora, na prática, as ações de Trump acabam dificultado a emissão de novos vistos americanos, sejam imigratórios ou não.
Para o especialista, o anúncio de sansão à emissão de novos vistos americanos de imigração faz parte da política de Donald Trump de combate à imigração ilegal de países considerados periféricos.
Apesar desse contexto, Fabiano não considera a nova medida definitiva.
“Não me parece que vai ser uma política duradoura, até porque os Estados Unidos precisam de migrantes. A gente só não pode prever até quando isso vai durar. Não tem como prever se o Brasil vai continuar ou vai sair em pouco tempo”, pondera.
Em relação ao visto de turismo, a análise do especialista é que o processo não deve ser afetado por uma limitação integral, já que o turista brasileiro é um consumidor significativo do mercado americano, segundo Fabiano. No entanto, ele alerta:
"Eu acho muito improvável a proibição do turista brasileiro. O que pode acontecer é criar-se alguma barreira para tirar esse visto de turista em decorrência de que muitos entram nos Estados Unidos com visto de turista e permanecem. Baseado nisso, as autoridades americanas podem dificultar a emissão de vistos de turistas por causa desse objetivo de diminuir a migração para os Estados Unidos"
O que fazer quem tem planos de imigrar para os EUA?
Para quem mantém o interesse de imigrar para os Estados Unidos, o conselho do advogado é continuar com o processo normalmente.
Veja também
“Como a gente já viu, essa política migratória muda muito. Se a pessoa quer esse visto (imigratório), ela deve fazer o pedido normalmente. Não deve ser deferido tão rápido, o trâmite deve ser mais lento, mas ele pode fazer porque uma hora isso aí vai mudar”, recomenda.
Veja quais são os países que terão a emissão de visto de imigrantes suspensa:
- Afeganistão
- Albânia
- Antígua e Barbuda
- Argélia
- Armênia
- Azerbaijão
- Bahamas
- Bangladesh
- Barbados
- Belarus
- Belize
- Bósnia
- Brasil
- Butão
- Cabo Verde
- Camarões
- Camboja
- Cazaquistão
- Colômbia
- Costa do Marfim
- Cuba
- Dominica
- Egito
- Eritreia
- Etiópia
- Fiji
- Gâmbia
- Gana
- Geórgia
- Granada
- Guatemala
- Guiné
- Haiti
- Iêmen
- Irã
- Iraque
- Jamaica
- Jordânia
- Kosovo
- Kuwait
- Laos
- Líbano
- Libéria
- Líbia
- Macedônia do Norte
- Marrocos
- Mianmar
- Moldávia
- Mongólia
- Montenegro
- Nepal
- Nicarágua
- Nigéria
- Paquistão
- Quirguistão
- República Democrática do Congo
- República do Congo
- Ruanda
- Rússia
- Santa Lúcia
- São Cristóvão e Névis
- São Vicente e Granadinas
- Senegal
- Serra Leoa
- Síria
- Somália
- Sudão
- Sudão do Sul
- Tailândia
- Tanzânia
- Togo
- Tunísia
- Uganda
- Uruguai
- Uzbequistão.