Suspensão de vistos por Trump e Copa geram corrida que até triplica procura em Fortaleza

O anúncio de que os Estados Unidos irão suspender a concessão de vistos de imigração para cidadãos brasileiros a partir do dia 21 de janeiro movimentou agências de assessoria de viagem no Ceará.

Nessa quarta-feira (14), dia do anúncio da suspensão, algumas empresas viram a procura mais que triplicar, com altas que variam de 150% a 233%.

A restrição atinge apenas vistos de imigrante, mas a incerteza sobre medidas que possam vir em seguida preocupa quem planeja solicitar o visto de turismo.

Conforme as empresas consultadas, a Copa do Mundo da FIFA 2026, que ocorre entre junho e julho deste ano e tem os Estados Unidos como um dos países sede, foi um dos principais motivadores, no momento, para a busca por visto de turismo americano no Ceará.

Veja também Mundo Trump diz que EUA começarão a atacar cartéis de drogas por terra Mundo União Europeia aprova acordo com o Mercosul Mundo Policial atira em imigrante durante operação em Minneapolis, nos EUA

Entenda o que está acontecendo

A informação de que haveria o congelamento dos vistos foi, inicialmente, publicada pelo veículo de comunicação americano Fox News Digital, sendo posteriormente confirmada pela Casa Branca e pelo Departamento de Estado dos EUA, por meio de publicação nas redes sociais.

Assim como o Brasil, outros 74 países sofrerão com a sanção. Segundo publicação do perfil oficial do Departamento de Estado dos EUA no X (antigo Twitter), o alvo da medida são imigrantes que "recorrem a programas de assistência social pagos pelo povo americano em taxas inaceitáveis".

O texto também se refere a esse público como pessoas que "frequentemente se tornam encargos para os cofres públicos dos EUA logo após a chegada". O tempo de duração da medida ainda é indefinido.

Apesar de o Departamento de Estado dos Estados Unidos ter confirmado, em seu site oficial, que a medida não afeta a emissão de vistos de turismo, especialistas também recomendam que interessados solicitem a documentação o quanto antes.

A orientação se deve à possibilidade de ampliação da medida e ao aumento da demanda para a Copa, que pode dificultar a obtenção do visto.

Agências veem demanda disparar

A quarta-feira (14) na consultoria de viagens ForVistos foi um “caos”, relata a supervisora da empresa.

Segundo Emanuele Ferreira, a junção da costumeira alta demanda das férias no mês de janeiro com a aproximação da Copa do Mundo e o anúncio da suspensão de vistos dos EUA fez a procura pelos serviços do empreendimento disparar 150%.

Conforme conta a profissional, o medo de que a sanção fosse estendida para o visto de turismo estimulou a busca dos consumidores.

“Hoje a gente teve mais de 200 solicitações de clientes que já estavam em andamento e de pessoas que querem iniciar. O nosso on-line está congestionado, o atendimento na loja também foi bastante congestionado. Num dia normal, a gente até chega a 80 solicitações”, relata.

Nesse cenário, a orientação de Emanuele é que o público com interesse em emitir um visto de turismo americano procure o procedimento o quanto antes.

"A tendência é realmente os atendimentos dobrarem. A Copa já é em junho, e a disponibilidade no consulado está a partir de fevereiro agora. Com o aumento da demanda, a tendência é o calendário ficar cada vez mais escasso", observa.

Na empresa Vow Vistos, o anúncio dos EUA também agitou os atendimentos. Com o telefone da empresa tocando a todo momento, o sócio e diretor operacional do negócio, Guilherme Nielsen, confirmou a estimativa de aumento da procura e lembrou de outro momento semelhante, quando viu a demanda elevar de 150% a 200% em outubro de 2025.

À época, o presidente americano Donald Trump havia decretado o congelamento (shutdown) de recursos para órgãos financiados pelo governo federal dos EUA, ação que muitos consideraram ameaçar serviços como a emissão de vistos.

Nesse cenário de certa imprevisibilidade, a recomendação do diretor da Vow Vistos é garantir a documentação o quanto antes. Segundo ele, atualmente, o objetivo de cerca de 60% dos clientes da empresa na visita aos Estados Unidos é prestigiar a Copa do Mundo.

“Estamos orientando as pessoas que tenham intenção de obter o visto para a Copa a fazerem logo essa solicitação", aponta.

O receio entre o público também é relatado pelo proprietário da A. R. Vistos Consulares, Átila Rocha.

“Muitas pessoas estão procurando por medo, e outras que já estão agendadas dizem: ‘Meu Deus, o que eu faço agora?’. Hoje, me ligaram ao menos 50 pessoas só para tirar essa dúvida. Normalmente, ligam 10, 15 pessoas por dia”, relata aumento de pelo menos 233%.

Segundo ele, a realização da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos aumentou a demanda da empresa. Sobre a situação dos vistos, Átila acredita não deve se agravar.

“A princípio, nós continuamos nosso trabalho normalmente. Eu acredito que o Brasil não vai sofrer (novas) sanções por parte dos Estados Unidos porque está com boa amizade. Eu acredito que vai melhorar mais, vamos ver” Átila Rocha Proprietário da A. R. Vistos Consulares

O visto de turismo será afetado? Entenda

De acordo com a medida, apenas vistos de imigração serão afetados. Contudo, de acordo com presidente da comissão de Direito Internacional da Ordem dos Advogados do Estado do Ceará (OAB-CE), Fabiano Távora, na prática, as ações de Trump acabam dificultado a emissão de novos vistos americanos, sejam imigratórios ou não.

Para o especialista, o anúncio de sansão à emissão de novos vistos americanos de imigração faz parte da política de Donald Trump de combate à imigração ilegal de países considerados periféricos.

Apesar desse contexto, Fabiano não considera a nova medida definitiva.

“Não me parece que vai ser uma política duradoura, até porque os Estados Unidos precisam de migrantes. A gente só não pode prever até quando isso vai durar. Não tem como prever se o Brasil vai continuar ou vai sair em pouco tempo”, pondera.

Em relação ao visto de turismo, a análise do especialista é que o processo não deve ser afetado por uma limitação integral, já que o turista brasileiro é um consumidor significativo do mercado americano, segundo Fabiano. No entanto, ele alerta:

"Eu acho muito improvável a proibição do turista brasileiro. O que pode acontecer é criar-se alguma barreira para tirar esse visto de turista em decorrência de que muitos entram nos Estados Unidos com visto de turista e permanecem. Baseado nisso, as autoridades americanas podem dificultar a emissão de vistos de turistas por causa desse objetivo de diminuir a migração para os Estados Unidos" Fabiano Távora Presidente da comissão de Direito Internacional da OAB-CE

O que fazer quem tem planos de imigrar para os EUA?

Para quem mantém o interesse de imigrar para os Estados Unidos, o conselho do advogado é continuar com o processo normalmente.

Veja também Negócios Quais são as pequenas redes de supermercados que dispararam com faturamentos milionários no Ceará Negócios ​O que pode mudar nos Correios do Ceará com a nova reestruturação?

“Como a gente já viu, essa política migratória muda muito. Se a pessoa quer esse visto (imigratório), ela deve fazer o pedido normalmente. Não deve ser deferido tão rápido, o trâmite deve ser mais lento, mas ele pode fazer porque uma hora isso aí vai mudar”, recomenda.

Veja quais são os países que terão a emissão de visto de imigrantes suspensa: