Copa do Mundo 2026: veja calendário com datas de cada fase da competição

A Fifa divulgou o calendário detalhado da Copa do Mundo de 2026. A menos de um ano para a competição, o jogo de abertura será no dia 11 de junho de 2026. Estados Unidos, Canadá e México recebem a disputa que terá, pela primeira vez, 48 seleções.

A grande final da competição será realizada no dia 19 de julho. O Brasil, pentacampeão do torneio, já está garantido na edição além dos três países-sede. Outras 14 nações também vão disputar o título:

Conmebol - Argentina, Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai;

Argentina, Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai; Ásia - Austrália, Japão, Jordânia, República da Coreia, República Islâmica do Irã e Uzbequistão;

Austrália, Japão, Jordânia, República da Coreia, República Islâmica do Irã e Uzbequistão; África - Marrocos e Tunísia

Marrocos e Tunísia Oceania - Nova Zelândia

VEJA CALENDÁRIO DA COPA DO MUNDO: