Copa do Mundo 2026: veja calendário com datas de cada fase da competição
Ao todo, 48 seleções vão participar da disputa
Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
A Fifa divulgou o calendário detalhado da Copa do Mundo de 2026. A menos de um ano para a competição, o jogo de abertura será no dia 11 de junho de 2026. Estados Unidos, Canadá e México recebem a disputa que terá, pela primeira vez, 48 seleções.
A grande final da competição será realizada no dia 19 de julho. O Brasil, pentacampeão do torneio, já está garantido na edição além dos três países-sede. Outras 14 nações também vão disputar o título:
- Conmebol - Argentina, Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai;
- Ásia - Austrália, Japão, Jordânia, República da Coreia, República Islâmica do Irã e Uzbequistão;
- África - Marrocos e Tunísia
- Oceania - Nova Zelândia
VEJA CALENDÁRIO DA COPA DO MUNDO:
- Jogo de abertura: 11 de junho de 2026
- 1ª rodada: 11 a 17 de junho
- 2ª rodada: 18 a 23 de junho
- 3ª rodada: 24 a 27 de junho
- 32-avos de final: 28 de junho a 3 de julho
- Oitavas de final: 4 a 7 de julho
- Quartas de final: 8 a 11 de julho
- Semifinais: 14 e 15 de julho
- Disputa de terceiro lugar: 18 de julho
- Final: 19 de julho de 2026
Assuntos Relacionados