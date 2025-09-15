Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Copa do Mundo 2026: veja calendário com datas de cada fase da competição

Ao todo, 48 seleções vão participar da disputa

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Taça e bola da Copa do Mundo em estádio do Catar
Foto: AFP

A Fifa divulgou o calendário detalhado da Copa do Mundo de 2026. A menos de um ano para a competição, o jogo de abertura será no dia 11 de junho de 2026. Estados Unidos, Canadá e México recebem a disputa que terá, pela primeira vez, 48 seleções.

A grande final da competição será realizada no dia 19 de julho. O Brasil, pentacampeão do torneio, já está garantido na edição além dos três países-sede. Outras 14 nações também vão disputar o título:

  • Conmebol - Argentina, Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai;
  • Ásia - Austrália, Japão, Jordânia, República da Coreia, República Islâmica do Irã e Uzbequistão;
  • África - Marrocos e Tunísia
  • Oceania - Nova Zelândia

VEJA CALENDÁRIO DA COPA DO MUNDO:

  • Jogo de abertura: 11 de junho de 2026
  • 1ª rodada: 11 a 17 de junho
  • 2ª rodada: 18 a 23 de junho
  • 3ª rodada: 24 a 27 de junho
  • 32-avos de final: 28 de junho a 3 de julho
  • Oitavas de final: 4 a 7 de julho
  • Quartas de final: 8 a 11 de julho
  • Semifinais: 14 e 15 de julho
  • Disputa de terceiro lugar: 18 de julho
  • Final: 19 de julho de 2026
