Os Estados Unidos entraram em shutdown nesta quarta-feira (1º), após o Congresso não chegar a um acordo sobre o projeto orçamentário que manteria a máquina pública em funcionamento.

A medida foi confirmada pela Casa Branca nas redes sociais, depois do colapso nas negociações.

O impasse gira em torno da destinação de recursos: enquanto os Democratas defendem a manutenção de subsídios para programas de saúde, os Republicanos pressionam pela continuidade dos cortes de gastos.

O que é o shutdown?

Legenda: O presidente americano Donald Trump ameaçou seguir com mais demissões na esfera federal em meio a paralisação. Foto: Jim Watson / AFP.

O termo refere-se à paralisação parcial das atividades do governo por falta de fundos, já que o orçamento federal precisa ser aprovado anualmente pelo Congresso.

Nos EUA, o ano fiscal vai de 1º de outubro a 30 de setembro. Sem autorização legal para novos gastos, o governo é obrigado a suspender parte de suas operações.

Efeitos internos

Serviços públicos não essenciais são suspensos, como parques nacionais e emissão de relatórios oficiais.

Salários de servidores podem atrasar, e milhares são colocados em licença temporária.

Pesquisas científicas e programas sociais sofrem atrasos ou paralisações.

Controle aéreo e segurança nacional seguem em operação, mas com equipes reduzidas.

Repercussão internacional

Legenda: Sem autorização legal para novos gastos, o governo é obrigado a suspender parte de suas operações. Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP.

O bloqueio orçamentário gera instabilidade nos mercados globais, afetando negociações comerciais e aduaneiras.

Além disso, pode fragilizar a imagem dos EUA como parceiro confiável em acordos de cooperação internacional, inclusive nas áreas de segurança, ciência e ajuda humanitária.

Logo após a confirmação do shutdown, os títulos da dívida americana se desvalorizaram nos mercados financeiros.