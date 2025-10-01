Estados Unidos entra em 'shutdown' e paralisa parte das atividades do governo
Paralisação ocorre após fracasso em negociações entre Democratas e Republicanos
Os Estados Unidos entraram em shutdown nesta quarta-feira (1º), após o Congresso não chegar a um acordo sobre o projeto orçamentário que manteria a máquina pública em funcionamento.
A medida foi confirmada pela Casa Branca nas redes sociais, depois do colapso nas negociações.
O impasse gira em torno da destinação de recursos: enquanto os Democratas defendem a manutenção de subsídios para programas de saúde, os Republicanos pressionam pela continuidade dos cortes de gastos.
Veja também
O que é o shutdown?
O termo refere-se à paralisação parcial das atividades do governo por falta de fundos, já que o orçamento federal precisa ser aprovado anualmente pelo Congresso.
Nos EUA, o ano fiscal vai de 1º de outubro a 30 de setembro. Sem autorização legal para novos gastos, o governo é obrigado a suspender parte de suas operações.
Efeitos internos
- Serviços públicos não essenciais são suspensos, como parques nacionais e emissão de relatórios oficiais.
- Salários de servidores podem atrasar, e milhares são colocados em licença temporária.
- Pesquisas científicas e programas sociais sofrem atrasos ou paralisações.
- Controle aéreo e segurança nacional seguem em operação, mas com equipes reduzidas.
Repercussão internacional
Além disso, pode fragilizar a imagem dos EUA como parceiro confiável em acordos de cooperação internacional, inclusive nas áreas de segurança, ciência e ajuda humanitária.
Logo após a confirmação do shutdown, os títulos da dívida americana se desvalorizaram nos mercados financeiros.