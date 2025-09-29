Trump quer impor tarifa de 100% a filmes americanos produzidos fora dos EUA

O presidente dos Estado Unidos, Donald Trump, reiterou, nesta segunda-feira (29), a possibilidade de impor tarifas de 100% sobre filmes do país produzidos no exterior.
A informação foi reforçada pelo chefe de Estado em sua rede social, a Truth Social, justificando que as taxas seriam necessárias porque outras nações estariam roubando a indústria norte-americana.
Na ocasião, ele não especificou uma data para o início da cobrança, nem mencionou se séries televisivas seriam incluídas no pacote.
Essa não é a primeira vez que Trump que menciona a possibilidade de taxar a indústria cinematográfica. Em maio, ele disse que "iniciaria imediatamente o processo de imposição de tarifas" sobre filmes produzidos no exterior, denunciando os "incentivos" oferecidos por outros países "para atrair nossos cineastas e estúdios para longe dos Estados Unidos".
Veja também
Incentivos fiscais no exterior
O setor americano enfrenta a concorrência de diversos programas de incentivo fiscal para atrair produções de cinema e séries em todo o mundo, como Reino Unido, França, Hungria, Tailândia, entre outros.
No entanto, alguns especialistas temem que a medida proposta por Trump seja insuficiente para reanimar a indústria importante, mas severamente deprimida, da economia dos Estados Unidos.