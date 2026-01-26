Cidade do litoral cearense negocia data center em novo polo empresarial

O município de Itapipoca vai receber um polo empresarial com previsão de início da construção no segundo semestre deste ano.

O empreendimento, que ocupará uma área de aproximadamente 127 hectares, e terá a construção faseada, já desperta o interesse de diversos setores, com destaque para a negociação da instalação de um data center no local.

A administração do novo polo ficará a cargo do Instituto Orbitar, já responsável pelo Polo Químico de Guaiúba e o Polo Industrial de Maranguape.

Segundo o presidente da instituição, Marcos Soares, o interesse de investidores externos já é uma realidade. "Já temos empresas interessadas em assinar protocolo de intenções para se instalar por lá", afirmou.

Ele revelou ainda uma novidade estratégica: "tem até um data center interessado em colocar uma unidade lá (no polo)".

Apesar do entusiasmo, as negociações com a empresa de tecnologia seguem em sigilo. "Eles não permitem divulgar o nome ainda", afirma Soares.

A expectativa é que o projeto executivo do Polo Empresarial de Itapipoca, que permitirá estimar o volume total de investimentos, seja concluído após o período do Carnaval.

Como característica, o empreendimento, localizado a 19 quilômetros do centro da cidade, na margem da CE-168 e próximo das CEs 085 e 346, não se limitará ao setor tecnológico, sendo desenhado para abrigar empresas de indústria, comércio, agronegócio e serviços.

Soares revela que setores tradicionais da região também terão destaque, como a cadeia produtiva do coco e a indústria de calçados, segmento no qual Itapipoca já se consolida como o segundo maior exportador do Ceará.

Legenda: Polo ficará localizado cerca de 19 quilômetros do centro de Itapipoca e deve ser na marge da CE-168. Foto: Reprodução.

Para atrair esses negócios, estão previstos incentivos específicos para cada segmento. A reportagem do Diário do Nordeste procurou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE) para saber mais detalhes do projeto, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.

A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) informou que está prevista a apresentação do projeto, mas ainda sem data marcada.

Cronograma previsto

Março de 2026: Liberação final do projeto arquitetônico.

Agosto de 2026: Início das obras de infraestrutura.

Início de 2027: Previsão para o início da instalação das primeiras empresas.

A iniciativa também deve ser apresentada formalmente à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Fecomércio e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), além de reuniões técnicas com a Enel para garantir o suprimento energético necessário para a alta demanda industrial prevista.

Infraestrutura e localização estratégica do novo polo

O Polo Empresarial de Itapipoca é um complexo multimodal projetado para oferecer uma estrutura capaz de suportar operações de grande porte.

O projeto arquitetônico prevê lotes de 5 mil metros quadrados cada, com flexibilidade para expansão conforme a necessidade do investidor.

Área e loteamento: O terreno possui uma área total de 1.271.283,24 m² (cerca de 127 hectares). Desse total, 63,74% destinam-se a áreas loteáveis, distribuídas em um plano de uso de 161 lotes.

Divisão de espaços: O restante do espaço seria dividido, segundo o projeto, em 15,94% de área verde, 4,15% de área institucional e 16,18% destinados ao sistema viário.

Legenda: Polo deve ser construído de forma faseada e contará com estrutura de energia, água, telecomunicações e heliponto. Foto: Reprodução.

Infraestrutura disponível: As empresas instaladas contarão com energia elétrica, rede de esgoto, água tratada e água bruta e sistemas de telecomunicações (essenciais para o data center em negociação).

Diferenciais logísticos: O polo contará com um heliponto próprio e está localizado próximo à Ferrovia Transnordestina Logística (FTL), que conecta Fortaleza a São Luís (MA). Sua posição é considerada estratégica pela proximidade com importantes centros e modais:

Porto do Pecém: 100 km (1h 30 min de trajeto).

Fortaleza: 147 km (2h 10 min).

Aeroporto de Fortaleza: 154 km (2h).

Sobral: 115 km (1h 05 min).

Embora o foco inicial de interesse tenha partido de empresas de outros municípios e estados, Marcos Soares ressalta que empresas locais de Itapipoca com intenção de expandir também poderão se instalar no polo.

Setor calçadista é o primeiro foco do empreendimento

Segundo a Prefeitura de Itapipoca, do ponto de vista da vocação econômica, o polo nasce com perfil multissetorial, com estudos técnicos que apontam a indústria calçadista como uma das principais vocações produtivas locais.

A cidade já conta com uma grande empresa do setor calçadista, disponibilidade de mão de obra, experiência acumulada no segmento e potencial de atração de toda a cadeia produtiva associada, como fornecedores, serviços especializados e logística.

Em nota, o município informou ainda que "a estratégia inicial de atração de investimentos prioriza setores com maior capacidade de geração de empregos, rápida implantação e efeito multiplicador na economia local, com destaque para a indústria calçadista e sua cadeia produtiva, além de logística, serviços industriais, centros de distribuição, alimentos e atividades ligadas à tecnologia".

Sobre a possibilidade da instalação de um data center, a gestão municipal afirma que a cidade reúne características relevantes para esse tipo de empreendimento, como localização estratégica, disponibilidade de áreas adequadas e potencial energético.

"O que permite manter diálogo permanente com investidores e realizar estudos técnicos voltados à viabilidade desse perfil de projeto".