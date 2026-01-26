Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Cidade do litoral cearense negocia data center em novo polo empresarial

Projeto multimodal de grande porte conta com aproximadamente 127 hectares

Escrito por
Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
Negócios
Imagem área de projeto do Polo Empresarial de Itapipoca, no Ceará, com demarcação de lotes e projeção da estrutura de administração do local.
Legenda: Projeto prevê quwe primeira fase de construção do empreendimento possua cerca de 60 lotes disponíveis para a instalação das empresas.
Foto: Reprodução.

O município de Itapipoca vai receber um polo empresarial com previsão de início da construção no segundo semestre deste ano.

O empreendimento, que ocupará uma área de aproximadamente 127 hectares, e terá a construção faseada, já desperta o interesse de diversos setores, com destaque para a negociação da instalação de um data center no local.

A administração do novo polo ficará a cargo do Instituto Orbitar, já responsável pelo Polo Químico de Guaiúba e o Polo Industrial de Maranguape.

Segundo o presidente da instituição, Marcos Soares, o interesse de investidores externos já é uma realidade. "Já temos empresas interessadas em assinar protocolo de intenções para se instalar por lá", afirmou.

Ele revelou ainda uma novidade estratégica: "tem até um data center interessado em colocar uma unidade lá (no polo)".

Apesar do entusiasmo, as negociações com a empresa de tecnologia seguem em sigilo. "Eles não permitem divulgar o nome ainda", afirma Soares. 

A expectativa é que o projeto executivo do Polo Empresarial de Itapipoca, que permitirá estimar o volume total de investimentos, seja concluído após o período do Carnaval.

Como característica, o empreendimento, localizado a 19 quilômetros do centro da cidade, na margem da CE-168 e próximo das CEs 085 e 346, não se limitará ao setor tecnológico, sendo desenhado para abrigar empresas de indústria, comércio, agronegócio e serviços.

Soares revela que setores tradicionais da região também terão destaque, como a cadeia produtiva do coco e a indústria de calçados, segmento no qual Itapipoca já se consolida como o segundo maior exportador do Ceará.

Imagem de projeto de uma grande via de mão dupla, com duas pistas e canteiro arborizado no meio, do Polo Empresarial de Itapipoca, no Ceará, com acesso para a rodovia CE-168.
Legenda: Polo ficará localizado cerca de 19 quilômetros do centro de Itapipoca e deve ser na marge da CE-168.
Foto: Reprodução.
 

Para atrair esses negócios, estão previstos incentivos específicos para cada segmento. A reportagem do Diário do Nordeste procurou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE) para saber mais detalhes do projeto, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.

A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) informou que está prevista a apresentação do projeto, mas ainda sem data marcada.

Cronograma previsto

  • Março de 2026: Liberação final do projeto arquitetônico.
  • Agosto de 2026: Início das obras de infraestrutura.
  • Início de 2027: Previsão para o início da instalação das primeiras empresas.

A iniciativa também deve ser apresentada formalmente à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Fecomércio e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), além de reuniões técnicas com a Enel para garantir o suprimento energético necessário para a alta demanda industrial prevista.

Infraestrutura e localização estratégica do novo polo

O Polo Empresarial de Itapipoca é um complexo multimodal projetado para oferecer uma estrutura capaz de suportar operações de grande porte.

O projeto arquitetônico prevê lotes de 5 mil metros quadrados cada, com flexibilidade para expansão conforme a necessidade do investidor.

Área e loteamento: O terreno possui uma área total de 1.271.283,24 m² (cerca de 127 hectares). Desse total, 63,74% destinam-se a áreas loteáveis, distribuídas em um plano de uso de 161 lotes.

Divisão de espaços: O restante do espaço seria dividido, segundo o projeto, em 15,94% de área verde, 4,15% de área institucional e 16,18% destinados ao sistema viário.

Imagem de projeto de uma das entradas, com heliponto, do Polo Empresarial de Itapipoca, no Ceará.
Legenda: Polo deve ser construído de forma faseada e contará com estrutura de energia, água, telecomunicações e heliponto.
Foto: Reprodução.

Infraestrutura disponível: As empresas instaladas contarão com energia elétrica, rede de esgoto, água tratada e água bruta e sistemas de telecomunicações (essenciais para o data center em negociação).

Diferenciais logísticos: O polo contará com um heliponto próprio e está localizado próximo à Ferrovia Transnordestina Logística (FTL), que conecta Fortaleza a São Luís (MA). Sua posição é considerada estratégica pela proximidade com importantes centros e modais:

  • Porto do Pecém: 100 km (1h 30 min de trajeto).
  • Fortaleza: 147 km (2h 10 min).
  • Aeroporto de Fortaleza: 154 km (2h).
  • Sobral: 115 km (1h 05 min).

Embora o foco inicial de interesse tenha partido de empresas de outros municípios e estados, Marcos Soares ressalta que empresas locais de Itapipoca com intenção de expandir também poderão se instalar no polo.

Setor calçadista é o primeiro foco do empreendimento

Segundo a Prefeitura de Itapipoca, do ponto de vista da vocação econômica, o polo nasce com perfil multissetorial, com estudos técnicos que apontam a indústria calçadista como uma das principais vocações produtivas locais.

A cidade já conta com uma grande empresa do setor calçadista, disponibilidade de mão de obra, experiência acumulada no segmento e potencial de atração de toda a cadeia produtiva associada, como fornecedores, serviços especializados e logística.

Em nota, o município informou ainda que "a estratégia inicial de atração de investimentos prioriza setores com maior capacidade de geração de empregos, rápida implantação e efeito multiplicador na economia local, com destaque para a indústria calçadista e sua cadeia produtiva, além de logística, serviços industriais, centros de distribuição, alimentos e atividades ligadas à tecnologia".

Sobre a possibilidade da instalação de um data center, a gestão municipal afirma que a cidade reúne características relevantes para esse tipo de empreendimento, como localização estratégica, disponibilidade de áreas adequadas e potencial energético.

"O que permite manter diálogo permanente com investidores e realizar estudos técnicos voltados à viabilidade desse perfil de projeto".

