Após realizar testes, consórcio Beira-Mar inicia obras do Píer Ideal; veja imagens

Adiadas pelo menos quatro vezes no ano passado, as obras no espigão do Ideal, na altura da Avenida Rui Barbosa, na Beira-Mar, estão previstas para iniciar em fevereiro.

Concedido à iniciativa privada para compor um complexo de entretenimento e lazer, o local já passou pelo processo de testes de carga para receber a construção de lojas e restaurantes.

Segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), a intervenção ainda depende de uma licença do Comando da Aeronáutica (Comaer) para iniciar.

"Foi celebrado entre a Seuma e o consórcio um Termo de Compromisso para que o último documento pendente (licença do Comaer) para as obras do espigão da Rui Barbosa seja apresentado o quanto antes, enquanto é permitido o início da primeira fase da construção, que corresponde à concretagem", informou a Seuma em nota.

O Consórcio SPE Píer Beira Mar S.A., responsável pelo projeto e formado pelas empresas Beach Park e Social Clube, não esclareceu o motivo da pendência. Porém, conforme a Seuma, a autorização militar é necessária para liberar algumas fases da construção.

Legenda: Restaurante Ryori, especializado em culinária asiática, é um dos restaurantes confirmados em projeto apresentado pelo consórcio Píer Beira-Mar. Foto: Reprodução.

O documento em questão, segundo a pasta, avalia se a edificação representa risco ao tráfego aéreo, analisando rotas de voo, zonas de proteção de aeródromos e helipontos. O parecer do Comaer é acatado por órgãos municipais e estaduais no licenciamento.

Na solicitação, são informadas coordenadas, altitude e altura do projeto. Na fase de pré-análise, se não houver impacto, (o que é mais provável, por se tratar de uma edificação de baixa altitude, com prédios de até 2 andares), um documento é emitido, dispensando a necessidade de processo formal.

"Esse documento é fundamental para a liberação de outras fases da obra. A previsão de emissão deve ser apresentada pelo Comaer", afirma a Seuma em nota.

Processo não é encontrado pela Aeronáutica

Procurada pela reportagem do Diário do Nordeste, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), afirma que "até o momento, não foi localizado nem identificado processo de análise de Objeto Projetado no Espaço Aéreo (Opea) relacionado ao empreendimento Píer Ideal (ou denominação equivalente)".

Assim, o órgão diz que sem os dados, "não é possível afirmar que existe uma licença do Comaer pendente, nem que essa suposta pendência seja o último requisito para a execução da obra".

A FAB ainda esclarece que o tipo de autorização aplicável a obras civis é conduzida pelo Decea, via Portal AGA (sistema SysAGA). A autorização é exigida quando uma estrutura — fixa ou temporária — pode impactar a segurança da navegação aérea devido à sua altura, localização ou potencial interferência em superfícies de proteção e procedimentos aeronáuticos, conforme as normas do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB).

Espigão do Náutico sem previsão de início

Porém, o processo do Píer do Náutico, na altura da Avenida Desembargador Moreira, ainda conforme a Seuma, "encontra-se em reavaliação junto à SDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) e à SPU (Superintendência do Patrimônio da União no Ceará), em razão de alterações no projeto".

A pasta reforça que "as licenças ambientais dos dois empreendimentos (Píer do Náutico e Píer do Ideal), emitidas em 2024, permanecem válidas".

A secretaria ainda lembrou que os processos de licenciamento das obras foram aprovados pela Comissão Permanente do Plano Diretor (CPPD), composta por representantes da sociedade civil e do poder público, de forma unânime, em 30 de outubro de 2025.

Ao todo, o investimento previsto para os dois espigões é de R$ 23 milhões. Nesta primeira etapa, o píer terá um perfil gastronômico, conforme o projeto apresentado ainda em 2023.

Veja fotos de como o espigão do Ideal deve ficar

O Píer Ideal deve oferecer 11 lojas, 5 quiosques, corredor gastronômico e espaço de entretenimento infantil; três restaurantes, sendo dois de praia (para 150 e 200 pessoas) e um principal com dois andares (400 lugares), que proporcionará aos visitantes a sensação de estarem a bordo de um cruzeiro marítimo.

Legenda: Pelo menos cinco quiosques, além dos restaurantes são previstos para o Píer Ideal. Foto: Reprodução.

Legenda: Píer deve ter até 11 lojas de diversos segmentos. Foto: Reprodução

Legenda: Local deve contar com pelo menos 11 lojas, a maior com 60m². Foto: Reprodução

Nas imagens do projeto apresentado, o maior restaurante apresenta a marca do Santa Grelha (especializado em grelhados premium feitos na churrasqueira a carvão) e adega de vinhos.

Outra marca já posicionada no projeto em um dos restaurantes de praia é o Ryori (de culinária asiática). As duas marcas são de propriedade do Grupo Social Clube.

Legenda: Maior restaurante do local, que deve contar com três estruturas deste tipo, será um Santa Grelha, conforme projeto apresentado. Foto: Reprodução

Legenda: Local deve ter total acessibilidade, com rampas de acesso ao complexo gastronômico. Foto: Reprodução

Sucessivos adiamentos

O contrato de concessão, com duração de 16 anos, referente aos espigões das avenidas Rui Barbosa e Desembargador Moreira, foi assinado em 29 de agosto de 2023.

Na época, a promessa era de que as obras tivessem início ainda em dezembro daquele ano e a duração total seria de 12 meses.

Depois disso, o anúncio de início da construção foi adiado para os primeiros meses de 2024 e a entrega seria no fim daquele ano, o que não ocorreu.

Em 2025, o projeto Píer Beira-Mar precisou passar por revisão técnica e, por conta disso, ficou sem previsão de início de obras.

O movimento mais efetivo feito no ano passado foi no início de setembro, quando a área do espigão na altura da rua Rui Barbosa foi fechada com tapumes que indicavam o início dos trabalhos no local. O que, de fato, ainda não ocorreu.