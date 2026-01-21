Projeto do Píer do Náutico é alterado e obras ficam sem data de início; veja imagens inéditas

No papel desde 2023, o píer do Náutico, na altura da avenida Desembargador Moreira, em Fortaleza, passou por alterações no projeto e está sem previsão para o início das obras.

O projeto, que faz parte dos dois espigões da Avenida Beira-Mar e tem orçamento de R$ 23 milhões, é executado pelo Consórcio Píer Beira-Mar, formado pelas empresas Beach Park e Social Clube.

Veja também Negócios Dessal ainda aguarda licenças para iniciar obras na Praia do Futuro; nova previsão é abril Victor Ximenes Obra do data center do TikTok no Ceará é iniciada

Segundo o Beach Park, o novo projeto já foi enviado para avaliação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Fortaleza (SDE) e aguarda aprovação para avançar às próximas etapas.

O espigão do Náutico é fruto de um convênio entre a Prefeitura de Fortaleza e o Consórcio Píer Beira-Mar. Com carrossel, torre de queda livre, arquibancada e doze lanchonetes, o equipamento tem perfil semelhante ao de um parque de diversões e ocupará uma área de quase 4.658 m².

Ainda não há detalhes oficiais sobre o novo projeto. Pelas imagens, é possível perceber que o carrossel e a torre de queda livre ficarão na entrada do píer e não no fim da estrutura, como no projeto anterior.

Legenda: No projeto atual, o píer do Náutico terá foco em atrações de entretenimento e o do Ideal, em gastronomia. Foto: Reprodução.

Cronograma atrasado

Conjunto ao Píer Ideal, situado na avenida Rui Barbosa, o Píer Náutico teve o início das obras afetado por subsequentes atrasos.

O consórcio assinou o contrato de R$ 23 milhões em agosto de 2023, com promessa de começo ainda naquele ano e encerramento em 12 meses.

Depois, o início foi mais uma vez adiado para os primeiros meses do ano seguinte. Todavia, não avançou.

Em 2025, o projeto registrou três previsões: em maio, de acordo com o prefeito ao colunista Victor Ximenes; julho, conforme publicado no Diário Oficial do Município e posterior declarado pelo consórcio; e em setembro, conforme Píer Beira-Mar.

Contudo, nenhuma dessas datas se concretizou.

Veja também Negócios Dessal ainda aguarda licenças para iniciar obras na Praia do Futuro; nova previsão é abril Victor Ximenes Obra do data center do TikTok no Ceará é iniciada

O que falta para o projeto avançar

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) informou que acompanha os trâmites de licenciamento e cobra documentações necessárias ao Consórcio SPE Píer Beira Mar S.A.

“As licenças ambientais dos dois empreendimentos, emitidas em 2024, permanecem válidas. O processo do Pier da Avenida Desembargador Moreira encontra-se em reavaliação junto à SDE e à SPU, em razão de alterações no projeto”, informou.

Legenda: O projeto engloba dois espigões da Avenida Beira-Mar e tem orçamento de R$ 23 milhões. Foto: Reprodução.

Entenda o projeto

Pelo desenho atual, o píer do Náutico ficará sob gestão do parque aquático, com foco em atrações de entretenimento, enquanto o píer do Ideal terá como eixo principal a gastronomia, operada pelo Grupo Social Clube. A divisão pretende explorar as especialidades de cada administrador.

No píer do Náutico, o projeto prevê atrações como um brinquedo de queda livre de aproximadamente 10 metros (drop’n twist) e um carrossel. O carrossel será decorado com imagens antigas e atuais de Fortaleza, enquanto o Drop’n Twist ficará instalado próximo à ponta do píer.

Também está prevista a “Experiência Submerso”, uma exposição imersiva que pretende narrar a história do mar cearense a partir da combinação de tecnologia e acervo histórico.

Legenda: O Consórcio Píer Beira-Mar assinou o contrato em agosto de 2023, com promessa de começo ainda naquele ano e encerramento em 12 meses. Foto: Reprodução.

Uma fonte interativa, além de lojas, quiosques de alimentação e bebidas, completam o programa. De acordo com a Seuma, o espaço permanecerá público durante toda a vigência da concessão.

“Os acessos aos espigões, em sua totalidade, incluindo lojas e quiosques, serão livres à população. Essas estruturas integrarão o complexo da Beira-Mar, não se diferenciando de outras ocupações já existentes no local, como o Mercado dos Peixes e os demais quiosques da avenida”, esclareceu a pasta.

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Hugo Nascimento.