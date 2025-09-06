Diário do Nordeste
Obras do Píer Ideal devem começar em setembro; equipamento aguarda aval da Prefeitura de Fortaleza

Concessão assinada em 2023 tinha primeira previsão de entrega ainda em 2024, mas ainda não saiu do papel

Escrito por
Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
Negócios
Imagem de tapume de obra com identificação do consórcio Píer Beira-Mar
Legenda: Quem passa pela orla já pode ver o tapume de proteção da obra do Píer Ideal, na altura da Avenida Rui Barbosa
Foto: Thiago Gadelha

As obras das instalações turísticas no espigão do Ideal, na altura da Avenida Rui Barbosa, na Beira-Mar, devem começar neste mês de setembro em Fortaleza.

O local, que já está com tapumes de identificação para início da construção, faz parte do convênio de concessão entre a Prefeitura de Fortaleza e o Consórcio Píer Beira-Mar, formado pelas empresas Beach Park e Social Clube.

Nesta primeira etapa, o píer terá um perfil gastronômico, conforme o projeto apresentado ainda em 2023.  

Ao todo, o investimento previsto para o empreendimento, que também compreende a qualificação do espigão do Náutico, na altura da Avenida Desembargador Moreira, é de R$ 23 milhões.

Conforme o Píer Beira-Mar, ganhador da licitação de R$ 5,9 milhões, o projeto encontra-se "em fase final de licenciamento junto à Prefeitura de Fortaleza, com previsão de conclusão em setembro". 

Maquete em 3d
Legenda: No espigão do Ideal, na avenida Rui Barbosa, haverá um corredor gastronômico, conforme simulação
Foto: Divulgação

"A empresa já está preparada para iniciar as obras, que terão início assim que o processo de licenciamento for finalizado, começando pela construção do Píer Ideal, que já se encontra cercado por tapumes e com toda a infraestrutura pronta para o início das obras".

Questionada sobre o andamento da liberação, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) informou que "o processo referente às obras no espigão da Rui Barbosa está em análise documental na secretaria".

Quanto ao prazo para o resultado da análise, a Pasta informou que deve ocorrer até o fim de setembro.

O Píer Ideal deve oferecer lojas, quiosques, corredor gastronômico, espaço de entretenimento infantil; três restaurantes, sendo dois de praia (para 150 e 200 pessoas) e um principal (400 lugares), que proporcionará aos visitantes a sensação de estarem a bordo de um cruzeiro marítimo.

Espigão do Náutico sem previsão de início

O espigão do Náutico, que no projeto da concessão teria um perfil mais voltado para diversão, como brinquedos como carrossel e torre de queda livre, ainda não tem previsão de começar as obras.

Segundo a Seuma, para este segundo equipamento de lazer, foram solicitadas mais informações do projeto para a empresa Píer Beira-Mar, "no sentido de que a proposta passe por análise mais aprofundada".

Assim, o processo aguarda a entrega deste complemento para passar por análise. Todo o processo não tem prazo para ocorrer.

No consórcio, a área a ser concedida abrange os 3.876 m² do espigão da Avenida Rui Barbosa, que possui 270 metros de comprimento. Já o equipamento da Avenida Desembargador Moreira tem 245 metros de comprimento e 4.658 m². Uma das polêmicas que gira em torno dessas obras é o acesso à população.

No entanto, no edital de concessão, está previsto o acesso gratuito ao dois píeres.

Sucessivos adiamentos

O contrato de concessão, com duração de 16 anos, referente aos espigões das avenidas Rui Barbosa e Desembargador Moreira, foi assinado em 29 de agosto de 2023. Na época, a promessa era de que as obras tivessem início ainda em dezembro daquele ano e a duração total seria de 12 meses. 

Depois disso, o anúncio de início da construção foi adiado para os primeiros meses de 2024 e a entrega seria no fim daquele ano, o que não ocorreu.

No início deste ano, segundo o CEO Beach Park, Murilo Pascoal, em entrevista ao Diário do Nordeste, o projeto Píer Beira-Mar precisou passar por revisão técnica e por conta disso, não teria previsão para início de obras. Em abril, ao colunista Victor Ximenes, o prefeito Evandro Leitão chegou a afirmar que a construção iniciaria em maio.

Já no último dia 13 de junho, foi publicado no Diário Oficial do Município de Fortaleza que o contrato de concessão dos espigões da Avenida Beira-Mar encontrava-se em fase avançada e que sua execução “seria iniciada nos próximos dias”, restando apenas a entrega de alguns documentos.

Na época, questionada, a Prefeitura afirmou que "o processo junto à Seuma para a emissão das diretrizes, licenças urbanísticas e ambientais necessárias ao empreendimento foi formalmente iniciado em março deste ano, já sob a atual gestão", lembrando que o contrato de concessão havia sido feito na gestão anterior, sem que o processo fosse iniciado na secretaria.

Veja como os espigões devem ficar

O projeto prevê a instalação de diversos equipamentos para atrair o público, como restaurantes, lanchonetes e estruturas de parques de diversões.

Maquete
Legenda: Como poderá ser a entrada do espigão do Ideal
Foto: Divulgação

Restaurante
Legenda: Maquete mostra como deve ser o principal restaurante do espigão do Ideal
Foto: Divulgação

MAQUETE
Legenda: O espigão do Náutico, na avenida Desembargador Moreira, terá brinquedos temáticos, como elevador e carrossel
Foto: Divulgação

Restaurante
Legenda: Área comercial que deve ser construída no espigão do Náutico
Foto: Divulgação

Maquete
Legenda: Ainda no espigão do Náutico, é possível observar um complexo gastronômico
Foto: Divulgação

O que é o Píer Beira-Mar?

O Beach Park, em consórcio com o Grupo Social Clube, concebeu o projeto do Píer Beira-Mar, dividido em duas frentes. Assim, o parque aquático fará no píer do Náutico um espaço com foco em entretenimento e, a outra empresa terá no píer do Ideal, os destaques de restaurantes, evidenciando as competências de cada administradora.

No píer do Náutico, é prevista uma torre de queda livre de cerca de 10 metros (drop’n twist, brinquedo de parque de diversões) e um carrossel entre as atrações. O local terá ainda uma arquibancada e 12 espaços destinados a lanchonetes.

Para estes espaços de lanches rápidos já houve uma rodada para interessados em se instalar no local demonstrarem interesse, mas ainda não há nenhum nome confirmado.

