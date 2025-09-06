Obras do Píer Ideal devem começar em setembro; equipamento aguarda aval da Prefeitura de Fortaleza
Concessão assinada em 2023 tinha primeira previsão de entrega ainda em 2024, mas ainda não saiu do papel
As obras das instalações turísticas no espigão do Ideal, na altura da Avenida Rui Barbosa, na Beira-Mar, devem começar neste mês de setembro em Fortaleza.
O local, que já está com tapumes de identificação para início da construção, faz parte do convênio de concessão entre a Prefeitura de Fortaleza e o Consórcio Píer Beira-Mar, formado pelas empresas Beach Park e Social Clube.
Nesta primeira etapa, o píer terá um perfil gastronômico, conforme o projeto apresentado ainda em 2023.
Ao todo, o investimento previsto para o empreendimento, que também compreende a qualificação do espigão do Náutico, na altura da Avenida Desembargador Moreira, é de R$ 23 milhões.
Conforme o Píer Beira-Mar, ganhador da licitação de R$ 5,9 milhões, o projeto encontra-se "em fase final de licenciamento junto à Prefeitura de Fortaleza, com previsão de conclusão em setembro".
"A empresa já está preparada para iniciar as obras, que terão início assim que o processo de licenciamento for finalizado, começando pela construção do Píer Ideal, que já se encontra cercado por tapumes e com toda a infraestrutura pronta para o início das obras".
Questionada sobre o andamento da liberação, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) informou que "o processo referente às obras no espigão da Rui Barbosa está em análise documental na secretaria".
Quanto ao prazo para o resultado da análise, a Pasta informou que deve ocorrer até o fim de setembro.
O Píer Ideal deve oferecer lojas, quiosques, corredor gastronômico, espaço de entretenimento infantil; três restaurantes, sendo dois de praia (para 150 e 200 pessoas) e um principal (400 lugares), que proporcionará aos visitantes a sensação de estarem a bordo de um cruzeiro marítimo.
Espigão do Náutico sem previsão de início
O espigão do Náutico, que no projeto da concessão teria um perfil mais voltado para diversão, como brinquedos como carrossel e torre de queda livre, ainda não tem previsão de começar as obras.
Segundo a Seuma, para este segundo equipamento de lazer, foram solicitadas mais informações do projeto para a empresa Píer Beira-Mar, "no sentido de que a proposta passe por análise mais aprofundada".
Assim, o processo aguarda a entrega deste complemento para passar por análise. Todo o processo não tem prazo para ocorrer.
No consórcio, a área a ser concedida abrange os 3.876 m² do espigão da Avenida Rui Barbosa, que possui 270 metros de comprimento. Já o equipamento da Avenida Desembargador Moreira tem 245 metros de comprimento e 4.658 m². Uma das polêmicas que gira em torno dessas obras é o acesso à população.
No entanto, no edital de concessão, está previsto o acesso gratuito ao dois píeres.
Sucessivos adiamentos
O contrato de concessão, com duração de 16 anos, referente aos espigões das avenidas Rui Barbosa e Desembargador Moreira, foi assinado em 29 de agosto de 2023. Na época, a promessa era de que as obras tivessem início ainda em dezembro daquele ano e a duração total seria de 12 meses.
Depois disso, o anúncio de início da construção foi adiado para os primeiros meses de 2024 e a entrega seria no fim daquele ano, o que não ocorreu.
No início deste ano, segundo o CEO Beach Park, Murilo Pascoal, em entrevista ao Diário do Nordeste, o projeto Píer Beira-Mar precisou passar por revisão técnica e por conta disso, não teria previsão para início de obras. Em abril, ao colunista Victor Ximenes, o prefeito Evandro Leitão chegou a afirmar que a construção iniciaria em maio.
Já no último dia 13 de junho, foi publicado no Diário Oficial do Município de Fortaleza que o contrato de concessão dos espigões da Avenida Beira-Mar encontrava-se em fase avançada e que sua execução “seria iniciada nos próximos dias”, restando apenas a entrega de alguns documentos.
Na época, questionada, a Prefeitura afirmou que "o processo junto à Seuma para a emissão das diretrizes, licenças urbanísticas e ambientais necessárias ao empreendimento foi formalmente iniciado em março deste ano, já sob a atual gestão", lembrando que o contrato de concessão havia sido feito na gestão anterior, sem que o processo fosse iniciado na secretaria.
Veja como os espigões devem ficar
O projeto prevê a instalação de diversos equipamentos para atrair o público, como restaurantes, lanchonetes e estruturas de parques de diversões.
O que é o Píer Beira-Mar?
O Beach Park, em consórcio com o Grupo Social Clube, concebeu o projeto do Píer Beira-Mar, dividido em duas frentes. Assim, o parque aquático fará no píer do Náutico um espaço com foco em entretenimento e, a outra empresa terá no píer do Ideal, os destaques de restaurantes, evidenciando as competências de cada administradora.
No píer do Náutico, é prevista uma torre de queda livre de cerca de 10 metros (drop’n twist, brinquedo de parque de diversões) e um carrossel entre as atrações. O local terá ainda uma arquibancada e 12 espaços destinados a lanchonetes.
Para estes espaços de lanches rápidos já houve uma rodada para interessados em se instalar no local demonstrarem interesse, mas ainda não há nenhum nome confirmado.