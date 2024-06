Espigão da Rui Barbosa homenageia pai da primeira constituição republicana do Brasil

Em meio à beleza da Praia de Iracema, em Fortaleza, estende-se o Espigão da Rui Barbosa, um monumento que recebe o nome de uma das maiores figuras da história brasileira pós-império: Ruy Barbosa de Oliveira (1849-1923). O espaço recebeu o nome por estar localizado no final da avenida homônima que termina onde começa o espigão.

Em busca de celebrar a história e a cultura de Fortaleza, o projeto “Praia é Vida” se dedica a compartilhar histórias de personagens ilustres que emprestaram seus nomes a equipamentos públicos ligados à orla da cidade. A iniciativa, realizada pelo Sistema Verdes Mares, apresenta nomes como Rui Barbosa, Belchior e Dom Helder Câmara. Ao todo, serão oito conteúdos no portal do Diário do Nordeste.

Inaugurado em 1960, o Espigão da Rui Barbosa se tornou um dos principais cartões postais de Fortaleza. Mais do que um ponto turístico, o espigão é um espaço democrático e acessível, onde pessoas de todas as idades e classes sociais podem se conectar com a beleza natural da cidade. Com seus 270 metros de extensão e 13.000 m² de área, o local oferece uma vista deslumbrante do mar e da própria Praia de Iracema.

A Avenida Rui Barbosa, por sua vez, é uma importante avenida da cidade, que passa por três bairros tradicionais de Fortaleza: Meireles, Aldeota e Joaquim Távora. Na praia, o início dela marca o começo do trecho da Avenida Beira Mar que segue sentido Porto do Mucuripe. Esta é uma de tantas ruas nomeadas em homenagem ao personagem da história brasileira espalhadas pelo país.

Ruy Barbosa, natural da Bahia, foi uma das personalidades mais importantes no início da república brasileira, tendo atuado em diversas frentes. Com a sua morte em 1923, e por questões gramaticais da língua portuguesa, seu nome é escrito atualmente como Rui, grafia que pertence aos equipamentos públicos que o homenageiam.

Eleito pela Revista Istoé como o Brasileiro do Século XX, foi um homem que dedicou a vida à defesa da justiça, da democracia e do Estado de Direito. Com uma extensa lista de trabalhos, reconhecimentos e conquistas, Rui Barbosa continua sendo exemplo e inspiração por todo o Brasil, e até no exterior.

Reconhecido como liderança importante para a república brasileira, Rui Barbosa se tornou o primeiro Ministro da Fazenda e Justiça do Brasil República, ainda em 1890 e, em 1910, chegou a se candidatar à presidência. Precursor na luta pelos direitos humanos no país, era contra a pena de morte e a garantia dos direitos humanos apenas a uma parcela da população.

Escolhido como patrono do Senado Federal, foi um dos responsáveis por escrever a primeira constituição da República Federativa do Brasil, em 1891. Defendendo com ardor os princípios da democracia, do federalismo e da liberdade individual, a atuação política e intelectual de Rui marcou a Primeira República, influenciando debates e decisões cruciais para o futuro do Brasil.

Embora a Lei Áurea tenha sido assinada em 1888, a luta dos abolicionistas no Brasil continuou por muitos anos. A atuação do advogado foi fundamental para evitar que ex-senhores de escravos saíssem por cima. Quando se tornou Ministro da Fazenda, Rui Barbosa queimou todos os registros públicos de escravos, em 1890, para acabar com as insistentes pressões dos fazendeiros por indenização.

Em suas palavras inflamadas, Rui Barbosa denunciava as atrocidades da escravidão e defendia a igualdade entre todos os brasileiros, independentemente de raça ou cor. Sua oratória brilhante e seus escritos eloquentes inspiraram muitos a se engajarem na luta pela liberdade.

Em 1897, Rui Barbosa foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras (ABL), instituição à qual dedicou parte de sua vida. Presidindo a ABL entre 1909 e 1918, Rui Barbosa foi um exímio escritor, tendo 16 obras publicadas até a sua morte.

Ruy Barbosa deixou um legado inestimável, presente não apenas no Espigão da Rui Barbosa e na Avenida Rui Barbosa, mas também na Constituição da República, na defesa dos direitos humanos e na preservação da língua portuguesa. Sua luta por justiça, democracia e Estado de Direito é um exemplo a ser seguido, enquanto o Espigão da Rui Barbosa adentra o mar, conquistando espaço e sendo o ponto de apoio de muitos que passam por ele, assim como seu homônimo era.

Sobre o projeto

Esta edição da série Praia é Vida se propõe a explorar e celebrar a rica história e o potencial econômico da orla de Fortaleza, apresentando personagens ilustres que dão nome a equipamentos públicos e como suas vidas se entrelaçam com a própria história da cidade.