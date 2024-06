Com mais de 700 boxes, Feirinha da Beira-Mar incentiva turismo na região

Com visual modernizado desde 2022, quando os 707 boxes foram abertos ao público, a Feirinha da Beira-Mar atua como espaço dedicado ao comércio de artesanato e produções locais de empreendedores cearenses.

Posicionada em um trecho do calçadão da Beira-Mar, a Feirinha atrai turistas e moradores com obras autorais e uma variedade de itens disponíveis no local. O equipamento funciona todos os dias, das 16h às 22 horas.

De acordo com a Pesquisa dos Usuários da Beira-Mar, realizada pelo Observatório do Turismo da Prefeitura de Fortaleza (PMF) com 800 pessoas, tanto residentes da Capital quanto turistas, e divulgada em janeiro deste ano, a estrutura da Feirinha da Beira-Mar foi avaliada como “ótima” por 41% dos entrevistados, enquanto 53,4% a consideram “boa”.

Já em relação aos produtos disponíveis para aquisição, 65,4% consideraram as opções como “boa”, e 26,9% responderam como “ótimo”.

Na análise de um cenário mais amplo, a região da Beira-Mar como um todo movimenta mais de R$ 4 milhões por dia, segundo dados da PMF. A maior parte dos entrevistados (64,3%) informou que vai à região para passeio ou lazer. O gasto médio do morador na visita é de R$ 53,46, enquanto o do turista é de R$ 167,31.

Dentre os produtos disponíveis para compra na Feirinha estão itens de artesanato, redes, diferentes tipos de rendas, decoração, acessórios, pedrarias, castanhas, lembranças de Fortaleza e roupas.

Requalificação

Em 2022, a Feirinha passou por melhorias na estrutura. Os 707 boxes presentes no local, dispostos em uma área de 8 mil m², receberam piso em concreto, estrutura metálica com maior durabilidade para ambiente com maresia, boxes com porta de rolar, central para quadros de energia, entre outras melhorias.

Conforme pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, 95,5% dos empreendedores da região da Beira Mar acreditam que a modernização trouxe melhorias para as atividades de negócios. Desses, 24,8% perceberam aumento no número de turistas. 71,4% dos entrevistados estão satisfeitos com o volume de negócios depois da requalificação.

Em nota, a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), informa que são realizadas ações na Feira para aumentar a visibilidade do espaço e atrair mais visitantes, como apresentações de bandas de música regional itinerantes, comidas regionais e o Projeto Pôr do Sol, que leva apresentações musicais para a Beira Mar.

Sobre o projeto

Esta edição da série Praia é Vida se propõe a celebrar a rica história e o potencial econômico da orla de Fortaleza, por meio de conteúdos especiais que apresentam pontos importantes da orla e o impacto positivo que levam a população.