Diário do Nordeste lança ‘Diário de Sala’, newsletter de educação e diversidade; veja como receber

Abordar a conexão genuína entre educação e diversidade gerando discussões e reflexões sobre a necessidade de experiências plurais, de inclusão, de combate à intolerância e de garantia de acolhimento, tanto dentro quanto fora das salas de aulas. É essa uma das finalidades do novo produto jornalístico do Diário do Nordeste, a newsletter Diário de Sala.

O novo boletim jornalístico, que será lançado nesta quinta-feira (27), é mensal e gratuito. A Diário de Sala abordará questões de raça, gênero, etnia, renda, orientação sexual, neurodivergências, deficiências, dentre outras tantas diversidades presentes na dinâmica e desafiadora área da educação seja do ensino básico ao superior.

A newsletter se destina a quem tem interesse pela área da educação, compreendendo que a mesma afeta não só a vida de milhares de alunos, mas também um conjunto significativo de trabalhadores e gestores, bem como a quem deseja ter contato com discussões sobre percursos educativos que impulsionam o respeito às diversidades e a desconstrução de preconceitos.

O novo produto do Diário do Nordeste é assinado pela jornalista Thatiany Nascimento, que é repórter de Cotidiano e do especial Terra de Sabidos, egressa de escola pública, mestre e doutoranda em Comunicação pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e associada à Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca). A edição é da jornalista Dahiana Araújo, editora de Cotidiano, e a supervisão é da jornalista Karine Zaranza, coordenadora de Jornalismo do Diário do Nordeste.

A newsletter está disponível para todos os leitores, e não apenas para os assinantes do Diário do Nordeste. Basta se cadastrar aqui.