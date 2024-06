Aterro da Praia de Iracema impulsiona cultura e turismo na orla de Fortaleza

O Aterro da Praia de Iracema, conhecido como um ícone de celebração e entretenimento em Fortaleza, desempenha um papel crucial no cenário turístico da cidade. Com uma estrutura para grandes eventos e uma localização privilegiada à beira-mar, o local se destaca não apenas pelo tamanho, mas também pela sua capacidade de sediar alguns dos shows mais emblemáticos do calendário anual de Fortaleza, como réveillon e carnaval.

Cada evento realizado, além de trazer entretenimentos e lazer para a população, enriquecendo culturalmente a cidade, também representa uma injeção econômica substancial. Conforme o levantamento do Observatório do Turismo de Fortaleza, o Réveillon de Fortaleza 2024 atraiu 579 mil turistas a Fortaleza e gerou uma receita de R$ 4 bilhões para a economia da cidade, 17,65% a mais do que no ano passado.

O gasto médio individual de R$ 5.028,35, considerando o intervalo entre os dias 15 de dezembro de 2023 e 15 de janeiro de 2024, ressalta a importância do Aterro da Praia de Iracema, por realizar os shows artísticos durante a noite e ser ponto de encontro de banhistas e apreciadores da praia durante o dia.

Mas o espaço não atrai visitantes apenas nesses momentos, ele também serve como palco para uma variedade de atividades culturais e esportivas ao longo do ano. Entre os eventos que encontram seu lar no aterro, destacam-se também festivais de música, feiras gastronômicas e competições esportivas de renome nacional e internacional, como corrida, Iron Man, triatlo, vôlei de praia, natação, entre outros. Essas atividades movimentam a economia local, gerando emprego e renda para diversos setores, como hotéis, restaurantes, comércio e transporte.

À medida que Fortaleza continua a se desenvolver como um polo turístico, o Aterro da Praia de Iracema se projeta como um equipamento público responsável por um importante crescimento econômico e cultural da cidade. O aterro se insere em um projeto de revitalização da orla marítima da capital do Ceará, que visa a valorização do equipamento público e a promoção do desenvolvimento sustentável da cidade. Além disso, o local serve como um ambiente de lazer, convivência e prática de atividades físicas para a população, fortalecendo o seu valor sociocultural.

“As obras de expansão da faixa de areia ampliaram ainda mais as possibilidades de exploração do local para o lazer e o entretenimento, dando lugar a diferentes formas de desfrutá-lo. Um simples jogo de futebol com os amigos, um piquenique com a família, ou sendo palco de grandes eventos, o Aterro movimenta a economia e gera riqueza para a nossa cidade como um importante espaço público que enriquece a infraestrutura local”, afirma Alexandre Pereira, secretário de turismo de Fortaleza.

Sobre o projeto

Esta edição da série Praia é Vida se propõe a celebrar a rica história e o potencial econômico da orla de Fortaleza, por meio de conteúdos especiais que apresentam pontos importantes da orla e o impacto positivo que levam a população.