Chove em 59 cidades do Ceará neste domingo (23); veja locais

O Ceará registrou chuva em, pelo menos, 59 cidades entre as 7h de sábado (22) e 7h deste domingo (23). Conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as precipitações, ainda que de pouca intensidade, ocorreram em todas as regiões do Estado.

A maior chuva foi registrada em Amontada com 37 milímetros de acumulado, seguida de Paracuru (35 mm) e Guaramiranga (33.6 mm). Os dados foram atualizados até as 12h30 deste domingo.

Em Fortaleza, o maior acumulado foi registrado do Posto do Castelão, com 29,2 mm.

Cidades com as 10 maiores chuvas:

Amontada - 37 mm

Paracuru - 35 mm

Guaramiranga - 33.6 mm

Cruz - 33.2 mm

Acaraú - 33 mm

São Gonçalo do Amarante- 31.6 mm

Fortaleza - 29.2 mm

Itarema - 23 mm

Itapipoca - 22 mm

Bela Cruz - 21 mm

Segundo consta no site da Funceme, a justificativa para a chuva "são áreas de instabilidades oriundas do Oceano Atlântico e do leste do Nordeste do Brasil (NEB)". Além disso, indica: "efeitos locais como a atuação do sistema de brisa, calor, umidade e interação dos ventos com o relevo, também podem contribuir para as chuvas previstas".

Qual a previsão para a semana?

Segundo a Funceme, a previsão para o Ceará tanto na segunda-feira (24) como na terça-feira (25) é de “céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões”. Para o Litoral de Fortaleza a previsão é de “céu com poucas nuvens ou céu parcialmente nublado”.