Sobre mulheres Macabéas e Madonnas

Macabéa é uma personagem do livro a Hora da Estrela, escrita por Clarice Lispector, no ano de sua morte, durante a luta contra um câncer.

Macabéa é uma mulher que anseia por existência. Com imensa sutileza e profundidade, Clarice, que nunca se furtou da relação entre escrita, intensidade existencial e questões sociais, aborda inúmeros aspectos dessa tensão entre sujeito e sociedade em um país em meio à ditadura.

Não por acaso, as mulheres simbolizam, infelizmente, enquanto metáfora e muitas vezes no cru da própria carne, os processos de opressão. Falar sobre as ameaças, as manipulações discursivas que sofre e a libertação de uma mulher é pensar o próprio desdobramento da pertença, existência, cidadania, dignidade e igualdade. Ao longo dos anos, o corpo oprimido em sua majoritária expressão é o feminino, o corpo violentado, o corpo censurado, a alma a ser aprisionada, os desejos a serem interditados. O que deseja e pensa uma mulher pode romper estruturas.

Macabéa é uma nordestina, trabalha em um subemprego, submete-se a uma relação afetiva na qual é invisibilizada e manipulada; não possui rede de apoio nem proteção. No processo de descobrir-se mulher e sua sexualidade, depara-se com um manequim em uma loja, onde projeta sonhos naquele objeto, que tal qual si mesma, ainda não existe.

Na identificação com o inerte, o sonho mapeado pelo consumo já mostra as marcas da pulsão de morte. E quantos corpos femininos não são mortos pela ideia de posse ou consumo? E quantas violências o mercado não cobra ao corpo de uma mulher? Quantos feminicídios, depressões não são os juros do patriarcado?

Macabéa é uma invisível, sem pai nem mãe, que deseja saber o sentido de ser. Macabéa tem muitas perguntas, muitos medos e coragens. Macabéa sofre silenciamentos, solidões e anseia amores. Experimenta vergonhas, culpas, sentimentos que povoam a subjetividade feminina, muitas vezes antes até do nascimento. E quando nasce uma mulher?

Madonna carrega um nome repleto de significados que apontam para um lugar do feminino que se relacionaria à pureza e à castidade. Filha de uma mãe que morreu de câncer, é uma artista que conduz o corpo como quem levanta uma bandeira de autoridade em autoaceitação e que aponta, nos enigmas da linguagem do nome e dos embates com a vida, a ambivalência e multiplicidade do feminino.

Embora possuidora de um corpo também marcado por violência (estupro), construiu uma carreira onde sua voz fala por muitos na busca por defesa de direitos. Diferente do silenciamento e submissão que se espera muitas vezes de uma mulher, ela fala. E sua fala tem alcance mundial político e social para milhões.

Ela expõe que o desejo e a sexualidade não se submetem a uma única possibilidade, que os corpos LGBTQIAPN+ têm voz e poder. Exige o direito de amar e existir com dignidade. A dignidade de ser respeitada na diversidade. E assustadoramente expõe o poder que uma mulher pode ter. Uma mulher com poder e sexualidade ao longo de 40 anos exercendo seu ofício de artista. Que enquanto artista, provoca, ousa, provoca rupturas, faz pensar e sentir.

Durante muito tempo, o corpo de uma artista foi relegado ao depósito de todo o sórdido e hipócrita de uma sociedade patriarcal. O corpo de uma mulher que não se submete, que não morre atropelado feito Macabéa, levando consigo as Ilusões e desejos não vividos, é um corpo que incomoda, porque demonstra que a vida não é linear, que a sexualidade não é administrável nem gerenciável feito planilhas contábeis.

O corpo de uma mulher que se impõe revela que submissão é controle e todo controle serve a um poder com ganas de lucro, disfarçadas muitas vezes de cuidado e salvação. Existem dias em que nos habita Macabéa e outros que desejamos que Madonna nos salve da morte de não ser.

