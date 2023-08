Veja imagens do projeto dos novos espigões da Beira-Mar

A Prefeitura de Fortaleza e o Consórcio Píer-Beira Mar - formado pelo Grupo Beach Park Entretenimento e Píer Ideal Entretenimento/Grupo Social Clube - assinaram nesta terça-feira (29), no Paço Municipal, o contrato de concessão para gestão dos espigões localizados na Beira-Mar, próximos das avenidas Rui Barbosa e Desembargador Moreira.

Murilo Pascoal, CEO do Grupo Beach Park Entretenimento, líder do consórcio, apresentou os detalhes do conceito do projeto e os serviços a serem oferecidos.

Quando os dois espigões estiverem em funcionamento, devem gerar 300 empregos diretos cada um, totalizando 600 empregos, segundo a Prefeitura de Fortaleza.

Veja imagens

Foto: Divulgação/Consórcio Píer-Beira Mar

Foto: Divulgação/Consórcio Píer-Beira Mar

Foto: Divulgação/Consórcio Píer-Beira Mar

Foto: Divulgação/Consórcio Píer-Beira Mar

Foto: Divulgação/Consórcio Píer-Beira Mar

Concessão

A concessão é válida pelos próximos 16 anos e prevê investimentos em melhorias urbanísticas no valor de R$ 17,2 milhões e pagamento de outorga à Prefeitura de Fortaleza no valor de R$ 5,9 milhões.

O cronograma de obras para implantação do projeto tem previsão de 12 meses, após autorização de todas as licenças previstas. O projeto vai gerar 300 empregos diretos e espera aumentar o fluxo de turistas no estado.

De acordo com o Consórcio Píer Beira-Mar, o acesso da população aos dois píeres continuará gratuito: a cidade ganhará dois espaços requalificados e abertos à população e turistas, que poderão vivenciar inúmeras atividades de entretenimento e gastronomia, e também apresentações musicais.

Cada píer terá um ícone temático, criado por um(a) artista cearense, como forma de valorizar a arte e cultura locais.

Foto: Divulgação/Consórcio Píer-Beira Mar

Foto: Divulgação/Consórcio Píer-Beira Mar

Píer Náutico

No Píer Náutico será criada a Experiência Submerso (uma grande exposição para mostrar aos visitantes a história do mar do Ceará, mesclando tecnologia e realidade), um Carrossel ilustrado com imagens novas e antigas de Fortaleza, além de um Drop’n Twist - brinquedo em torre fixa mais cadeiras, que ficará localizado bem próxima à ponta do píer. Uma fonte de água interativa, lojas, quiosques de alimentação e bebidas farão parte do mix do programa.

Píer Ideal

Já o Píer Ideal terá como foco a gastronomia, oferecendo lojas, quiosques, corredor gastronômico, espaço de entretenimento infantil; três restaurantes, sendo dois de praia (para 150 e 200 pessoas) e um principal (400 lugares), que proporcionará aos visitantes a sensação de estarem a bordo de um cruzeiro marítimo.

"O acesso gratuito está previsto, inclusive, no edital de concessão. É de uma importância imensa termos um investimento desse porte para cidade. A Beira-Mar já passou por uma grande adequação de espaços e acessos pela Prefeitura de Fortaleza e, agora, a iniciativa privada vai fazer esse aporte nos espigões, que se tornarão relevantes âncoras para geração de emprego e renda na cidade", afirma o secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira.

Píer Naútico e Píer Ideal – De acordo com o CEO Murilo Pascoal, o objetivo geral do projeto é o de requalificar os dois espigões litorâneos, com projetos nas áreas do desenvolvimento econômico, de turismo e cultura.

“A meta é proporcionar experiências de lazer e conhecimento, como exposições ao ar livre, shows musicais e atividades para crianças”, diz Murilo Pascoal.