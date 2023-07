Beach Park integra consórcio que vai administrar e explorar os espigões da Beira-Mar, em Fortaleza

Concedidos à iniciativa privada, agora os espigões das avenidas Rui Barbosa e Desembargador Moreira poderão ser economicamente explorados pelas empresas Beach Park Hotéis e Turismo S/A e Píer Ideal Entretenimentos. Ambas formam consórcio vencedor da licitação de R$ 5,9 milhões para a gestão dos equipamentos de Fortaleza.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município, no último dia 25. Conforme o texto, além de ter direito ao uso comercial da área, as companhias serão responsáveis pela administração, operação e pela manutenção de empreendimentos de entretenimento nos espigões.

O prazo do contrato é de 16 anos. Com a exploração da região, a Prefeitura de Fortaleza estima investimentos de R$ 29,5 milhões.

Legenda: Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) fez simulações de como pode ficar a região Foto: Divulgação/SDE

Batizado de Píer Beira-Mar, o consórcio foi único concorrente da licitação. O Grupo Beach Park já tem forte atuação no Ceará, incluindo parque aquático, resorts e hotéis.

Já a Píer Ideal Entretenimentos teve o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) criado em abril deste ano. No documento, a empresa informa atuar com gestão e administração de propriedades imobiliárias, aluguéis de imóveis e de equipamentos para e eventos, entre outras atividades.

Em 2020, a Prefeitura havia lançado um edital de licitação para os espigões, atraindo o interesse de pelo menos três empresas. Contudo, o certame foi suspenso em razão da pandemia de Covid-19.

Ao retomá-lo, foi necessário atualizar os estudos de viabilidade econômica, passando da outorga de R$ 4,1 milhões para os atuais R$ 5,9 milhões.

Conforme a gestão municipal informou à época, o objetivo da concessão é melhorar a infraestrutura com investimentos privados e aquecer a economia da área.

Área concedida

A área a ser concedida compreende os 3.876,00 metros quadrados do espigão da Avenida Rui Barbosa, que possui 270 metros de comprimento, além do espigão da Avenida Desembargador Moreira, com 245 metros de comprimento e 4.658,00 metros quadrados.

