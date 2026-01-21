Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

SPU notifica 15 estabelecimentos com instalações em faixa de areia em Jericoacoara

Estruturas foram erguidas em terreno pertencente à União.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Homem em restaurante à beira-mar com mesas sob a sombra de árvores, em uma praia movimentada com pessoas e barcos no fundo.
Legenda: Agentes da SPU notificaram estabelecimentos com instalações na faixa de areia de Jeri.
Foto: Divulgação/SPU-CE.

A Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU-CE) fez uma operação na praia de Jericoacoara nesta quarta-feira (21) e notificou 15 estabelecimentos a retirarem instalações irregulares na faixa de areia da vila.

Segundo o órgão federal, as estruturas são consideradas irregulares, pois ocupam faixa de areia e terreno de marinha, áreas pertencentes à União. Foram dados 10 dias para a desocupação, e caso o prazo seja estourado, a SPU e a Prefeitura farão a retirada. 

Os estabelecimentos já haviam sido notificados anteriormente, mas realizaram suas defesas e enviaram documentos comprovando a posse de algumas áreas em faixa de areia. As notificações foram para as faixas não comprovadas, conforme o superintendente da SPU-CE, Fábio Galvão, informou ao Diário do Nordeste.

Os trabalhos tiveram apoio da Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, e atendem a uma recomendação do procurador da República Alessander Sales, do Ministério Público Federal (MPF). Outras regiões litorâneas cearenses também serão alvo de operações contra ocupação irregular. 

Um grupo de homens se reúne em frente a uma construção rústica com telhado de palha, cercada por plantas tropicais exuberantes e coloridas bougainvilleas roxas.
Legenda: SPU e Prefeitura de Jericoacoara atuaram em conjunto para notificar estabelecimentos.
Foto: Divulgação/SPU-CE.

Ainda conforme Fábio Galvão, as tratativas com os estabelecimentos ocorreram com "sucesso e harmonia". 

"Fomos em todos os empreendimentos que têm alguma estrutura em faixa de praia ou área pública para serem retiradas essas estruturas. A missão foi um sucesso e continuaremos isso em todos os 573 km de litoral aqui do Ceará", informou Galvão. 

Veja também

teaser image
Negócios

Projeto do Píer do Náutico é alterado e obras ficam sem data de início; veja imagens inéditas

teaser image
Negócios

Fortaleza tem 16 mil novos imóveis isentos de IPTU em 2026

Polêmica com obra em Jeri 

Após ser embargada no último mês de novembro por falta de licença ambiental e autorização federal, uma obra da Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara para conter o avanço do mar em frente a um hotel de luxo foi autorizada em caráter emergencial em 17 de dezembro. A intervenção havia sido alvo de denúncias do Conselho Comunitário de Jericoacoara, que alertou as autoridades para um "improviso sem base técnica" que agravaria a erosão na orla. 

A obra só foi autorizada após uma reunião entre do MPF, da SPU e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) com Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara. O órgão municipal apresentou um projeto emergencial e informou que o objetivo era "proteger a vida das pessoas" com a intervenção. 

A preocupação dos outros órgãos era com pedras soltas, bueiros abertos e fiações elétricas expostas que colocavam em risco moradores da vila e turistas que circulavam pela região. O SPU e o MPF reiteraram que a autorização era somente para correção de riscos imediatos. 

Caso seja necessária uma intervenção maior, um estudo técnico de oceanografia deverá ser realizada para saber qual tipo de obra deve ser feita na área.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Homem em restaurante à beira-mar com mesas sob a sombra de árvores, em uma praia movimentada com pessoas e barcos no fundo.
Negócios

SPU notifica 15 estabelecimentos com instalações em faixa de areia em Jericoacoara

Estruturas foram erguidas em terreno pertencente à União.

Redação
Há 14 minutos
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 801 - Sorteio de quarta-feira, 21/01; Prêmio de R$ 1,1 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 801 em 21/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 1 hora
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 322 de hoje 21/01; prêmio é de R$ 18,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2915 de hoje, quarta-feira, 21/01; prêmio é de R$ 9,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2915 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 9,7 milhões.

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3593, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2878 – Sorteio de quarta-feira, 21/01; Prêmio de R$ 4,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2878 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 1 hora
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6933, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6035, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6035, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
Há 1 hora
Imagem do cartão Will Bank para matéria sobre como ficam os clientes.
Negócios

Saiba como fica a situação de clientes do Banco Will

Banco criado em 2017 tinha foco em clientes de média e baixa renda.

Redação
Há 2 horas
Projeto do Píer do Náutico é alterado e obras ficam sem data de início; veja imagens inéditas
Negócios

Projeto do Píer do Náutico é alterado e obras ficam sem data de início; veja imagens inéditas

Píer terá carrossel, torre de queda livre, além de espaços de entretenimento e alimentação.

Ana Alice Freire*
21 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Está no Ceará o Atlântico da Inteligência

Segue o debate sobre o Data Center que se constrói no Complexo do Pecém. O professor Mauro Oliveira, doutor em Informática, reaparece e levanta novas questões a respeito do projeto

Egídio Serpa
21 de Janeiro de 2026
Banco Master.
Negócios

Banco Central decreta liquidação extrajudicial da Will Financeira

Empresa é controlada pelo Banco Master.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Volante da +Milionária.
Negócios

Com +Milionária sorteando R$ 18 milhões, veja loterias do dia

Confira quais sorteios acontecem nesta quarta (21) e como jogar.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Mulher sentada à mesa à noite, com a mão na testa e expressão de cansaço, trabalhando em um notebook sob a luz de um abajur, representando fadiga e queda de produtividade no trabalho.
Delania Santos

Saiba como recuperar a produtividade no trabalho durante a "ressaca pós-férias"

Volta ao trabalho pede organização, ajuste de ritmo, revisão de expectativas e, sobretudo, gentileza consigo mesmo.

Delania Santos
21 de Janeiro de 2026
Foto que contém edifício residencial em Fortaleza.
Negócios

Fortaleza tem 16 mil novos imóveis isentos de IPTU em 2026

Inclusão ocorre após revisão cadastral realizada por meio de imagens aéreas.

Luciano Rodrigues
21 de Janeiro de 2026
João Lavor, Joaquim Neto e Carlos Barros
Victor Ximenes

Universitários do CE criam startup para antecipar aluguéis e miram R$ 30 milhões

Fintech cearense busca acelerar crédito a proprietários de imóveis alugados.

Victor Ximenes
21 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Diferenças entre os socialistas chineses e os socialistas brasileiros

Governado desde 1949 por partido único, o PCC, a China trocou há 30 anos o comunismo de Mao pelo pragmatismo de Deng Xiaoping e Xi Jinping. E abriu-se ao livre mercado.

Egídio Serpa
21 de Janeiro de 2026
Imagem de uma viatura da Polícia Civil do Piauí para matéria sobre concurso de delegado.
Papo Carreira

Veja detalhes da prova do concurso de delegado no PI; salário inicial é de R$ 20,6 mil

O exame será realizado dia 25 de janeiro.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2962 desta terça-feira (20/01); prêmio é de R$ 50,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2962 desta terça-feira (20/01); prêmio é de R$ 50,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
20 de Janeiro de 2026
Resultado da Timemania 2345 de hoje, 20/01; prêmio é de R$ 3,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2345 de hoje, 20/01; prêmio é de R$ 3,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
20 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3592, desta terça-feira (20/01); prêmio é de R$ 5,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3592, desta terça-feira (20/01); prêmio é de R$ 5,5 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
20 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6932, desta terça-feira (20/01); prêmio é de R$ 1,3 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6932, desta terça-feira (20/01); prêmio é de R$ 1,3 milhão

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
20 de Janeiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1166 de hoje, 20/01; prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1166 de hoje, 20/01; prêmio é de R$ 1,8 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
20 de Janeiro de 2026
Mãos segurando contas de energia.
Negócios

70 mil clientes da Enel Ceará podem pedir Desconto Social em janeiro; saiba como

Ter renda mensal per capita entre meio e um salário-mínimo é um dos quesitos para conseguir benefício.

João Lima Neto
20 de Janeiro de 2026
Pessoa resolve prova de concurso público.
Papo Carreira

Prefeitura de Pereiro oferece 261 vagas de concurso público; veja as áreas

Há oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Site do Sisu.
Papo Carreira

O que é o ABI no Sisu 2026? Entenda a modalidade

Área Básica de Ingresso permite passar pelo ciclo básico de um curso e escolher entre duas ou mais formações específicas depois.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Fachada de posto de combustível com destaque para placa de valores em que gasolina está R$ 6,49 em Fortaleza.
Negócios

Por que o preço da gasolina disparou 40 centavos em Fortaleza?

Além de aumento do ICMS, entressafra do etanol pode impactar elevação de preço da gasolina.

Paloma Vargas
20 de Janeiro de 2026
Mão segura o celular com o aplicativo do Meu INSS instável.
Negócios

Meu INSS fora do ar? Usuários relatam instabilidade no sistema do Governo

Tanto o aplicativo como o site da plataforma estão fora do ar.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Sede da Cogerh.
Papo Carreira

Cogerh abre seleção de estágio de nível superior; veja vagas

Oportunidades estão distribuídas nas cidades de Fortaleza, Pentecoste, Limoeiro do Norte e Crateús.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Fachada de uma agência da Previdência Social sob luz solar forte, com uma placa azul de identificação no topo. Na entrada, pessoas caminham em direção à porta protegida por grades, enquanto à direita há uma barraca de lanches com clientes e uma criança sorridente.
Negócios

Ceará tem a terceira maior fila do INSS do País com 217 mil pedidos travados

Especialistas apontam falta de estrutura, perícias e servidores como principais gargalos.

Ana Alice Freire*
20 de Janeiro de 2026