Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Três cidades do CE sofrem com demissões na indústria metalmecânica; veja locais

Foram registradas aos menos 165 demissões em três empresas do setor metalmecânico

Escrito por
Letícia do Vale leticia.dovale@svm.com.br
Negócios
Trabalhador da indústria metalmecânica utiliza uma esmerilhadeira para cortar uma barra de metal em oficina industrial, com faíscas visíveis, usando luvas e óculos de proteção.
Legenda: Setor de Fabricação de Máquinas, aparelhos e Materiais Elétricos tem maior queda no Ceará.
Foto: Divulgação/Arquivo Diário do Nordeste.

A queda na produção industrial do Ceará tem resultado em demissões em algumas empresas do setor, principalmente, no segmento de fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos.

Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Ceará (Sindmetal-CE), Francisco Silveira, de novembro de 2025 a janeiro deste ano, foram ao menos 165 desligamentos no Estado na indústria metalmecânica, impactando diretamente três municípios. 

Conforme a Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional (PIM-PF REG), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos apresentou a maior queda entre os segmentos da indústria de transformação no Ceará (-25,6%), entre novembro de 2024 e novembro de 2025.

Quais empresas demitiram no Ceará?

Segundo Silveira, a empresa Vestas, especializada em energia eólica e com sede no município de Aquiraz, no Ceará, teve cerca de 100 demissões em novembro de 2025. 

Questionada, a Vestas não confirmou o número de desligamentos. Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a empresa declarou, na realidade, fazer sempre “ajustes na operação, como parte da gestão contínua da nossa estrutura. Esse é um processo regular de adequação de capacidade à dinâmica do mercado”.

A companhia também ressaltou estar confiante e “vendo sinais concretos de retomada do setor”.

Como exemplo, a empresa citou o novo projeto eólico de 828 MW, anunciado em dezembro com a Casa dos Ventos. “A empresa segue operando normalmente no País e mantém sua estratégia de crescimento”, completa. 

Além da Vestas, a produtora de eletroportáteis Mallory, localizada na cidade cearense de Maranguape, apresentou entre 20 e 40 desligamentos já em janeiro deste ano. 

A Mallory também foi procurada para esclarecer as demissões, no entanto, não respondeu às perguntas até o momento da publicação desta matéria. 

Veja também

teaser image
Negócios

Vestas reduz produção no Ceará e demite funcionários em meio à crise do setor eólico

teaser image
Victor Ximenes

Indústria do Ceará fecha 2024 com maior crescimento em 11 anos

teaser image
Egídio Serpa

Omnia chama a indústria do Ceará para a construção do Data Center do Pecém

De acordo com Silveira, outra consequência da crise foi o fechamento da empresa Carone, especializada na fabricação de cadeiras de rodas e outros produtos de auxílio na locomoção.

Ele informou que o fim do empreendimento em Caucaia teria resultado na demissão de 25 trabalhadores

A equipe de reportagem tentou contato com a empresa Carone via ligação e mensagem, mas não obteve retorno. 

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) também foi questionada acerca do panorama atual da indústria cearense e sobre o que explica esses resultados negativos, mas nenhuma resposta foi enviada. 

Em caso de retorno, essa matéria será atualizada. 

Veja empresas e cidades impactadas

  • Vestas - Aquiraz
  • Mallory - Maranguape
  • Carone - Caucaia

Produção industrial cearense cresce abaixo da média nacional

O resultado mais recente da PIM mostrou perdas significativas na produção industrial cearense. Segundo o estudo, de outubro a novembro de 2025 a produção industrial do Estado registrou a 3ª maior variação negativa (-2,6%) entre as regiões pesquisadas

Já entre novembro de 2024 e novembro de 2025, o índice do Ceará apresentou queda de 5%, enquanto no acumulado do ano de 2025, até novembro, a variação foi de -0,9%

Todos esses índices estão abaixo da média nacional, que registrou, respectivamente, os resultados de 0%, - 1,2% e 0,6% para os critérios citados. 

No que tange os setores da indústria de transformação cearenses, a maioria deles apresentou queda no nível de produção entre novembro de 2024 e o mesmo mês de 2025. Desses, as três maiores variações negativa foram:

  • Fabricação de Máquinas, aparelhos e Materiais Elétricos (-25,6%);
  • Produtos Têxteis (-23%);
  • Produtos Químicos (-18,8%).

O Diário do Nordeste procurou o Sinditêxtil e o Sindiquímica para comentarem sobre esses resultados, mas não obteve respostas até o momento da publicação desta matéria. Em caso de novidades, o conteúdo será atualizado. 

Competitividade com mercado externo motivaria a crise

Na visão do presidente do Sindmetal, Francisco Silveira, o que mais prejudica o setor industrial de material elétrico, como a produção de torres eólicas e empresas de eletrodomésticos, é a alta competitividade com o mercado externo, principalmente em relação aos produtos vindos da China que entram no País a preços baixos. 

A justificativa seria a mesma para o encerramento das atividades da Carone, indica ele. 

“A solução para isso que a gente vê é que tem que fechar um pouco a porta para a entrada desses produtos de outros países. Agora entra com um custo muito baixo, até às vezes com isenção de imposto, então deixa o mercado interno não competitivo e com uma queda bem significativa na produção”, salienta. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Trabalhador da indústria metalmecânica utiliza uma esmerilhadeira para cortar uma barra de metal em oficina industrial, com faíscas visíveis, usando luvas e óculos de proteção.
Negócios

Três cidades do CE sofrem com demissões na indústria metalmecânica; veja locais

Foram registradas aos menos 165 demissões em três empresas do setor metalmecânico

Letícia do Vale
Há 1 hora
Imagem mostra maquete descrita na legenda.
Igor Pires

Castelão foi 'testado como avião' e antecipou tecnologia usada em superprédios de Fortaleza

Igor Pires
Há 1 hora
mãos digitando em notebook, com café do lado e óculos de grau
Victor Ximenes

Os 5 fatores que mais deixam os nordestinos felizes no trabalho

Victor Ximenes
Há 1 hora
Egídio Serpa

Brasil e EUA entre a flexibilidade, a rigidez e os desencontros

Aqui, as regras existem, mas sua aplicação é frequentemente flexível, negociável; lá, o problema não é a ausência de regras, mas a presença de um Estado forte.

Egídio Serpa
23 de Janeiro de 2026
foto de candidato preenchendo gabarito de prova com caneta azul.
Papo Carreira

Veja lista de aprovados no Vestibular da Unicamp 2026

Foram convocados 2.530 candidatos, que devem ocupar vagas em 69 cursos de graduação.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6934, desta quinta-feira (22/01); prêmio é de R$ 2,8 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6934, desta quinta-feira (22/01); prêmio é de R$ 2,8 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
22 de Janeiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2963 desta quinta-feira (22/01); prêmio é de R$ 55,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2963 desta quinta-feira (22/01); prêmio é de R$ 55,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
22 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3594, desta quinta-feira (22/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3594, desta quinta-feira (22/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
22 de Janeiro de 2026
Resultado da Timemania 2346 de hoje, 22/01; prêmio é de R$ 3,4 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2346 de hoje, 22/01; prêmio é de R$ 3,4 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
22 de Janeiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1167 de hoje, 22/01; prêmio é de R$ 2,3 milhões
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1167 de hoje, 22/01; prêmio é de R$ 2,3 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
22 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Unimed Fortaleza obtém certificação internacional ISO 9001

A avaliação considerou a cadeia integrada de processos, com análise detalhada de cada etapa, incluindo a documentação, o mapeamento de riscos e o gerenciamento de indicadores.

Egídio Serpa
22 de Janeiro de 2026
Volante da Mega-Sena.
Negócios

Com Mega-Sena sorteando R$ 55 milhões, veja loterias do dia

Saiba como participar dos sorteios desta quinta-feira (22).

Redação
22 de Janeiro de 2026
Após realizar testes, consórcio Beira-Mar inicia obras do Píer Ideal; veja imagens
Negócios

Após realizar testes, consórcio Beira-Mar inicia obras do Píer Ideal; veja imagens

Equipamento da Av. Rui Barbosa passou por testes de carga e está apto a receber intervenções.

Paloma Vargas e Ana Alice Freire*
22 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Cuidado com os pombos! Empresas cearenses protegem-se deles

Mais de 350 empresas dos vários setores da atividade econômica já usam a tecnologia para espantar as aves do seu entorno e evitar a propagação de doenças

Egídio Serpa
22 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Planos, metas, sonhos e desafios do agro do Ceará

É possível transformar os perímetros irrigados do Dnocs, que respira por aparelhos, em áreas de excelência da economia rural cearense

Egídio Serpa
22 de Janeiro de 2026
Fila do Aeroporto.
Igor Pires

Por que Fortaleza registrou um dos maiores números de passageiros internacionais em seis anos?

Igor Pires
22 de Janeiro de 2026
Trabalhador em Uruoca mexendo em rocha.
Negócios

Quais países europeus são os maiores parceiros comerciais do Ceará?

A Europa buscou diversificar fornecedores após crises globais recentes.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Homem em restaurante à beira-mar com mesas sob a sombra de árvores, em uma praia movimentada com pessoas e barcos no fundo.
Negócios

SPU notifica 15 estabelecimentos com instalações em faixa de areia em Jericoacoara

Estruturas foram erguidas em terreno pertencente à União.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 801 - Sorteio de quarta-feira, 21/01; Prêmio de R$ 1,1 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 801 - Sorteio de quarta-feira, 21/01; Prêmio de R$ 1,1 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 801 em 21/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
21 de Janeiro de 2026
Resultado da +Milionária 322 de hoje 21/01; prêmio é de R$ 18,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 322 de hoje 21/01; prêmio é de R$ 18,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
21 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2915 de hoje, quarta-feira, 21/01; prêmio é de R$ 9,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2915 de hoje, quarta-feira, 21/01; prêmio é de R$ 9,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2915 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 9,7 milhões.

A. Seraphim
21 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6035, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6035, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
21 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3593, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3593, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
21 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2878 – Sorteio de quarta-feira, 21/01; Prêmio de R$ 4,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2878 – Sorteio de quarta-feira, 21/01; Prêmio de R$ 4,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2878 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
21 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6933, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6933, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
21 de Janeiro de 2026
Imagem do cartão Will Bank para matéria sobre como ficam os clientes.
Negócios

Saiba como fica a situação de clientes do Banco Will

Banco criado em 2017 tinha foco em clientes de média e baixa renda.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Projeto do Píer do Náutico é alterado e obras ficam sem data de início; veja imagens inéditas
Negócios

Projeto do Píer do Náutico é alterado e obras ficam sem data de início; veja imagens inéditas

Píer terá carrossel, torre de queda livre, além de espaços de entretenimento e alimentação.

Ana Alice Freire*
21 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Está no Ceará o Atlântico da Inteligência

Segue o debate sobre o Data Center que se constrói no Complexo do Pecém. O professor Mauro Oliveira, doutor em Informática, reaparece e levanta novas questões a respeito do projeto

Egídio Serpa
21 de Janeiro de 2026
Banco Master.
Negócios

Banco Central decreta liquidação extrajudicial da Will Financeira

Empresa é controlada pelo Banco Master.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Volante da +Milionária.
Negócios

Com +Milionária sorteando R$ 18 milhões, veja loterias do dia

Confira quais sorteios acontecem nesta quarta (21) e como jogar.

Redação
21 de Janeiro de 2026