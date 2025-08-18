Construtora cearense é única finalista do Nordeste em grande premiação do setor

A cearense Dasart Engenharia é a única representante do Norte e Nordeste concorrendo ao GRI Awards Brazil 2025, uma das premiações mais prestigiadas do setor imobiliário.

A incorporadora concorre na categoria “Arquitetura do Ano” com o super prédio Wave Beira Mar, em construção na orla de Fortaleza, e também foi indicada a “Projeto Residencial do Ano”, com dois empreendimentos: o próprio Wave e o Mansão Diogo, torre residencial de 50 andares e 156 metros de altura, com previsão de entrega para 2029.

Legenda: Wave Beira Mar Foto: Divulgação/Dasart

Somados, os projetos alcançam um VGV (Valor Geral de Vendas) superior a R$ 700 milhões.

“O Wave e o Mansão Diogo são empreendimentos que elevam o padrão residencial de Fortaleza e refletem nosso compromisso com a excelência arquitetônica e urbana. Estar novamente entre os finalistas do GRI Awards, e como únicos representantes do Norte e Nordeste, é motivo de orgulho e motivação para continuarmos investindo em projetos que transformam a cidade”, afirma Vitor Frota, CEO da Dasart.

Os vencedores serão anunciados no dia 12 de novembro, em São Paulo, após avaliação técnica e votação popular aberta até 3 de outubro no site oficial do prêmio. Os laureados também se tornam finalistas automáticos do GRI Global Awards 2026, a ser realizado em Abu Dhabi.