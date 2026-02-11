Quem são as duas companhias europeias que negociam novos voos para o Ceará

Fortaleza está no radar de duas companhias do Lufthansa Group: a italiana ITA Airways e a alemã Discover Airlines. O grupo avalia a abertura de terceiras bases no Brasil, fora do eixo Rio–São Paulo.

A Coluna acompanha esse movimento desde o segundo semestre de 2025. A sinalização mais recente indica que a ITA Airways deve operar voos para a Capital cearense, com anúncio esperado para breve. Já a Discover Airlines ainda não se encontra em um estágio claro de negociação.

Caso a operação se confirme, o Ceará passará a estar conectado a quatro dos principais grupos aéreos da Europa: IAG (Iberia), Air France-KLM (Air France), Lufthansa Group (ITA ou Discover) e TAP.

Ao todo, seriam cinco companhias ligando o Estado ao continente europeu, considerando também a Latam, que já voa para Lisboa. Nada mau.

Provavelmente, os voos seriam realizados com o Airbus A330, aeronave comum às aéreas e que receberão mais unidades ao longo de 2026, sobretudo porque o grupo quer crescer mais na América do Sul.

As empresas, contudo, não confirmaram as operações. À Coluna, a ITA Airways informou que "não pode compartilhar informações sobre esse assunto.” A Discover Airlines não respondeu aos questionamentos até a publicação deste texto. Em caso de retorno, o conteúdo será atualizado.

Em primeiro lugar, fonte do turismo nos informa que um novo destino para a ITA seria decidido por Frankfurt. Logo, estamos falando do Lufthansa Group, que detém 41% da companhia italiana.

Em seu Capital Markets Day 2025, no fim de setembro, o Lufthansa Group revelou uma estratégia clara: na América do Sul, foco no Brasil, aproveitando companhias aéreas parceiras para estender sua rede de cobertura.

O Brasil é o segundo mercado mais importante das Américas, atrás dos EUA, segundo informação do gerente da América Latina, Andrea Taddei.

Assim, o Lufthansa Group seguiria os passos de companhias europeias congêneres que abandonaram a visão míope de investir apenas em São Paulo e Rio de Janeiro, como TAP, Air France-KLM, Air Europa e Iberia.

Interesse da Discover Airlines em Fortaleza

A alemã Discover Airlines demonstrou interesse em Fortaleza, segundo comentário da Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil, em outubro de 2025.

Ainda, em dezembro do ano passado, o CEO do Lufthansa Group, Carsten Spohr, expressou vontade de visitar Fortaleza e avaliar novos destinos no Brasil: “provavelmente será algo para 2027”, disse. À Coluna, o secretário de Turismo, Eduardo Bismarck, sugeriu que, de fato, a visita teria acontecido.

Pensando novamente na ITA, a companhia manteve estande ativo no centro da Feira BTM, em outubro de 2025, no Centro de Eventos de Fortaleza. Desde essa época, rumores sobre a chegada da companhia ao Ceará eram percebidos.

Grande quantidade de italianos e alemães visita o Ceará

Abrindo a terceira base no Brasil, dificilmente o destino não estaria localizado no Nordeste. Air France, Air Europa e Iberia ratificaram a hipótese e, sobretudo, o Lufthansa Group deseja expandir seus destinos de lazer, a cara do Nordeste.

Daí, entre italianos e alemães, o Ceará se destaca historicamente na atração, além de ser o destino mais próximo da Europa, o que naturalmente reduz custos para as companhias.

O tempo de voo entre Fortaleza e Roma, segundo simulações feitas pela Coluna, seria aproximadamente o mesmo entre Fortaleza e Paris, permitindo à ITA operar com tripulação simples (piloto + copiloto), reduzindo custos.

Ainda, o histórico de voos que Fortaleza teve há alguns anos para destinos como Alemanha e Itália reforça o argumento pelo retorno dessas operações. Basta lembrar que a Iberia voltou a Recife e Fortaleza depois de 15 anos, ou seja, continuou acreditando no potencial das cidades.

Voos para a Itália ou a Alemanha fazem muito sentido, sobretudo quando observamos as nacionalidades que mais visitam o Ceará: italianos e alemães estão no top 6, e não há voos diretos há vários anos para esses países.

Por fim, o Grupo Lufthansa pode catalisar todo esse tráfego de várias nacionalidades europeias com uma única companhia aérea, por meio de suas redes de conexões internas em seus hubs, seja por Frankfurt, seja por Roma, tudo conforme descrito no plano de negócios do grupo.

Pensando em conexões, a logística seria ainda melhor se o voo viesse de Roma (ITA), de maneira que o alemão que conectasse por lá continuaria se aproximando do Nordeste, sem backtrack, dado que Fortaleza e Roma são um pouco mais próximas (7.200 km) do que Fortaleza e Frankfurt (7.400 km).

Passageiros, subvenção e muita carga

Os voos entre o Nordeste e a Europa possuem grande potencial de passageiros nas duas pontas, tanto que, em alguns períodos do ano, os voos têm metade de brasileiros e metade de estrangeiros.

Além disso, em outubro de 2025, o Governo do Ceará criou um decreto para subvencionar em até R$ 10 milhões por ano a companhia aérea que criar voos para novos destinos na Europa (caso da Itália e da Alemanha), com frequência mínima de três vezes por semana.

Ademais, o aeroporto de Fortaleza é o primeiro do Norte-Nordeste e o quarto do país em envio e recebimento de cargas da Europa, com mais de 10.000 toneladas por ano.

Também há a expectativa do acordo Mercosul–União Europeia, que deve “bombar” ainda mais o tráfego de pessoas, cargas e serviços. Itália e Alemanha votaram favoravelmente ao acordo.

No que diz respeito às cargas, Fortaleza é o principal aeroporto exportador e importador do Norte-Nordeste, sobretudo com destino ao “Velho Mundo”.

Nesse contexto, um voo teria tudo para apresentar economicidade: passageiros nas duas pontas (brasileiros e europeus), grande volume de carga e subvenção econômica. Além disso, a Latam, que tem se fortalecido em Fortaleza, firmou recentemente um acordo de codeshare (compartilhamento de voos) com o grupo.

Governo do Ceará vem dando pistas de que está próximo de anunciar novo voo para a Europa

O secretário-chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira, disse à Coluna que a negociação inédita com companhias aéreas para novos voos internacionais para o estado está avançada. Contudo, não informou previsão de anúncio.

Já o secretário Eduardo Bismarck confidenciou à Coluna que o voo mencionado seria para a Europa. Alguns dias depois, recebi a informação de mais um destino internacional para o aeroporto Pinto Martins. A informação indicava que o voo seria anunciado no mês de fevereiro.

E se ambas a ITA e Discover passassem a voar para Fortaleza?

Não seria a primeira vez que companhias próximas adotariam essa estratégia. Os voos de cada uma poderiam se complementar, inclusive para o cumprimento dos requisitos de subvenção, que exigem frequência mínima de três voos semanais.

Em 2018, por exemplo, a Joon (companhia leisure do grupo Air France) e a KLM iniciaram operações para Fortaleza, obtendo elevado êxito. A repetição de um movimento semelhante teria, novamente, grande impacto positivo para o turismo do Ceará.

