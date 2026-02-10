Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mesmo com queda de 22% nas refinarias, preço da gasolina em Fortaleza sobe 16% em 3 anos

Valor necessário para completar tanque de 50 litros subiu R$ 47.

Escrito por
Mariana Lemos mariana.lemos@svm.com.br
Negócios
Foto de posto de combustíveis em Fortaleza.
Legenda: Preço médio da gasolina em Fortaleza acumulou alta de quase R$ 1 em três anos.
Foto: Diário do Nordeste/Davi Rocha.

O preço de venda da gasolina às distribuidoras pela Petrobras caiu 22% nos últimos três anos, mas essa queda não foi sentida no bolso dos consumidores. Em Fortaleza, o valor do combustível nos postos aumentou 16% nesse período.

A Petrobras está em um movimento de redução do preço da gasolina. O último reajuste ocorreu em 27 de janeiro, com queda de R$ 0,14 por litro.

Desde janeiro de 2023, o preço médio do combustível vendido às distribuidoras caiu R$ 0,74, saindo do patamar de R$ 3,31 para R$ 2,57.

A gasolina dos postos de Fortaleza, por outro lado, subiu quase R$ 1 no mesmo período. O preço médio do combustível na última semana de janeiro de 2023 era de R$ 5,59, segundo balanço da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Já no último balanço, de 25 a 31 de janeiro de 2026, o combustível era encontrado a uma média de R$ 6,52 nos postos da Capital. 

O valor necessário para completar um tanque de 50 litros, por exemplo, passou de R$ 279,6 para R$ 326, com alta de R$ 47. 

O Ceará tem com a gasolina mais cara do Nordeste e a décima mais cara do Brasil. A média nacional do preço do combustível nos postos é de R$ 6,33 - valor que registrou aumento de 27% nos últimos três anos. 

O QUE EXPLICA A ALTA DOS PREÇOS NOS POSTOS, MESMO COM REDUÇÃO DA PETROBRAS?

O cenário de alta nos preços aos consumidores, mesmo com redução do preço da Petrobras, pode estar associada ao aumento da margem de distribuição de revenda no preço final, segundo Iago Montalvão, pesquisador da área de Preços e Fiscal do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Zé Eduardo Dutra (Ineep).

O componente, que inclui custos e o lucro dos postos, passou de 16,8% para 19,1% de representatividade no preço final em quase dois anos. 

“Em contrapartida, o valor do preço na refinaria correspondia a 35% do preço total da gasolina em julho de 2023 e recuou para 30,1% em dezembro de 2025”, aponta Iago Montalvão.

Ou seja, o valor de venda nas refinarias, que vêm diminuindo, tem menor participação na precificação. 

Veja também

teaser image
Negócios

Seis cidades cearenses terão terminais de cargas da Transnordestina; veja locais

teaser image
Negócios

De onde são os estrangeiros que investem em empresas de capital aberto do Ceará?

teaser image
Negócios

Correios colocam à venda imóveis de até R$ 11 milhões em Fortaleza e no Interior do CE

Recentemente, também houve mudança na proporção do etanol na gasolina, passando para 30% o que levou à alta no seu preço, destaca Bruno Iughetti, consultor na área de petróleo e gás. 

Além disso, a participação dos tributos estaduais no valor pago sofreu aumento. “Leva-se em consideração outros componentes na formação dos preços finais, como o impacto tributário, em especial o ICMS, que teve reajuste a partir de janeiro de 2026”, aponta.

O Diário do Nordeste questionou ao Sindicato dos Postos de Combustíveis do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) sobre a alta ao longo dos últimos três anos, mas não obteve resposta até a publicação da matéria. O espaço segue aberto em caso de retorno.

QUEDA NO PREÇO DO PETRÓLEO

A redução de preços nas refinarias da Petrobras decorre principalmente da queda no preço internacional do petróleo, com queda acumulada de 21% entre janeiro e dezembro de 2025.

Com a redução do custo do principal insumo, ainda há espaço para novas reduções no preço do combustível, projeta Iago Montalvão.

A Petrobras ressaltou que as tarifas ao consumidor são aprovadas pelas agências reguladoras estaduais, conforme legislação e regulação específicas.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
foto mostra mão segurando cartela da Mega Sena e uma nota de R$ 10 reais.
Negócios

Com Mega-Sena pagando R$ 47 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta terça-feira (10).

Redação
Há 44 minutos
Foto de posto de combustíveis em Fortaleza.
Negócios

Mesmo com queda de 22% nas refinarias, preço da gasolina em Fortaleza sobe 16% em 3 anos

Valor necessário para completar tanque de 50 litros subiu R$ 47.

Mariana Lemos
Há 1 hora
Idosa de cabelos grisalhos e óculos lê documentos sentada à mesa em casa, com papéis espalhados à frente, em ambiente doméstico iluminado, representando análise de contas ou finanças pessoais.
Ana Alves

Como o crescimento do endividamento afeta os idosos no Brasil e no Ceará

Ceará enfrenta desafios econômicos, sociais e humanos na garantia de uma velhice digna e sustentável.

Ana Alves
Há 1 hora
Projeto do Centro de Distribuição da Unimed Fortaleza, em Itaitinga (CE)
Victor Ximenes

Itaitinga ganha novo Centro de Distribuição na área de saúde

Cluster logístico do Município segue em expansão e recebe novo investimento.

Victor Ximenes
Há 1 hora
Egídio Serpa

Carnaval, Prefeituras, bandas de forró, emendas e corrupção

Três prefeituras cearenses dão bom exemplo: recusam-se a pagar milionários cachês e cancelam festas de carnaval.

Egídio Serpa
10 de Fevereiro de 2026
Aeronave da Air France, modelo Boeing 777-300ER, taxiando em uma pista de aeroporto sob luz solar clara. O avião é branco com o logotipo
Igor Pires

Air France voltará a ter voos diários em Fortaleza

Os voos serão feitos na alta estação de verão de 2026-2027.

Igor Pires
09 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6949, desta segunda-feira (09/02); prêmio é de R$ 14,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6949, desta segunda-feira (09/02); prêmio é de R$ 14,0 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
09 de Fevereiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2886 – Sorteio de segunda-feira, 09/02; Prêmio de R$ 1,2 milhão
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2886 – Sorteio de segunda-feira, 09/02; Prêmio de R$ 1,2 milhão

Apostas para a Lotomania 2886 nessa segunda-feira vão até as 20:30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
09 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3609, desta segunda-feira (09/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3609, desta segunda-feira (09/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
09 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2923 de hoje, segunda-feira, 09/02; prêmio é de R$ 1,3 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2923 de hoje, segunda-feira, 09/02; prêmio é de R$ 1,3 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2923 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,3 milhão.

A. Seraphim
09 de Fevereiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 809 - Sorteio de segunda-feira, 09/02; Prêmio de R$ 1,9 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 809 - Sorteio de segunda-feira, 09/02; Prêmio de R$ 1,9 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 809 em 09/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
09 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Fiec escolhe quarteto de ouro para a Medalha do Mérito Industrial

Francisco de Assis Neto, Cláudio Dias Branco, Aline Ferreira e Joaquim Caracas serão os homenageados deste ano no Dia da Indústria, no próximo mês de maio

Egídio Serpa
09 de Fevereiro de 2026
Foto de produção de carros elétricos no polo automotivo de Horizonte, na Grande Fortaleza.
Negócios

Grande Fortaleza recebe R$ 6 a cada R$ 10 investidos pela iniciativa privada no Ceará

Estado deve receber novas empresas e expansão de negócios que já estão em operação.

Mariana Lemos
09 de Fevereiro de 2026
zona de processamento de exportação localizada no porto do pecém e onde será construído o data center da casa dos ventos
Victor Ximenes

Data center do TikTok no Ceará abre 240 vagas de emprego; veja cargos

Nesta fase, postos de trabalho são para profissionais de construção civil.

Victor Ximenes
09 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

O desafio do comércio livre e justo para a indústria brasileira

A globalização não desapareceu. Está mudando de rosto: organiza-se cada vez mais em blocos econômicos e em torno da busca por autonomias estratégicas.

Egídio Serpa
09 de Fevereiro de 2026
Volante da Dupla-Sena.
Negócios

Com Quina acumulada em R$ 14 milhões, veja loterias do dia

Confira os sorteios desta segunda-feira (9) e como jogar.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Mão segura lápis enquanto escreve em papel.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (9)

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Imagem de um trem andando pela ferrovia Transnordestina, na viagem entre o Piauí e o Ceará.
Negócios

Seis cidades cearenses terão terminais de cargas da Transnordestina; veja locais

Ao todo, ferrovia terá 10 terminais, abrangendo os estados do Ceará, Piauí e Pernambuco.

Paloma Vargas
09 de Fevereiro de 2026
Foto de contribuinte realizando declaração do Imposto de Renda.
Negócios

Saiba como conferir os dados da declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2026

Recurso permite que contribuinte economize tempo ao adicionar informações.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
BESS baterias
Victor Ximenes

O que é BESS e por que essa sigla deve mudar o mercado de energia

Tecnologia de armazenamento com baterias avança no Brasil e promete maior segurança e eficiência para o setor elétrico.

Victor Ximenes
09 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Missão atrairá agricultores portugueses para o agro do Ceará

Câmara Brasil Portugal reunirá, no além Tejo, empresários dos dois países em rodada de negócios e em visitas a grandes empresas lusitanas. Será em maio.

Egídio Serpa
09 de Fevereiro de 2026
Imagem do Tribunal Regional do Trabalho no Ceará (TRT-CE) para matéria sobre vagas de estágio.
Papo Carreira

TRT do Ceará abre cadastro de reserva para estagiários em Fortaleza; veja cursos

Bolsas chegam a R$ 1.050, além de auxílio-transporte.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Logo da Tele Sena em cores azul e amarelo vibrantes com efeito 3D.
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (08/02)

O sorteio aconteceu ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Fachada da farmácia Pague Menos, na avenida Santos Dumont, em Fortaleza.
Negócios

De onde são os estrangeiros que investem em empresas de capital aberto do Ceará?

Pague Menos e M. Dias Branco são as empresas preferidas pelos estrangeiros no Ceará.

Gabriela Custódio
08 de Fevereiro de 2026
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1174 de hoje, 07/02; prêmio é de R$ 1,9 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
07 de Fevereiro de 2026
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2970 deste sábado (07/02); prêmio é de R$ 40,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
07 de Fevereiro de 2026
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3608, deste sábado (07/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
07 de Fevereiro de 2026
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 327 de hoje 07/02; prêmio é de R$ 22,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
07 de Fevereiro de 2026
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6948, deste sábado (07/02); prêmio é de R$ 12,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
07 de Fevereiro de 2026
Negócios

Resultado da Timemania 2353 de hoje, 07/02; prêmio é de R$ 5,3 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
07 de Fevereiro de 2026