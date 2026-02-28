Ceará em busca de mais um tricampeonato

Amanhã, começa a série decisiva do Campeonato Cearense de 2026. Mais uma vez, os dois maiores rivais. Nos últimos 30 anos, Fortaleza e Ceará fizeram a decisão 18 vezes: 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2013, 2024 e 2025.

O Ceará venceu em 1997, 2002, 2006, 2012, 2014, 2018, 2024 e 2025. Portanto, oito títulos diante do Leão nos últimos 30 anos. Já o Fortaleza, no mesmo período, foi campeão diante do Ceará nos anos 2000, 2001, 2004, 2009, 2010, 2015, 2019, 2020, 2021 e 2023. Portanto, 10 títulos em decisão com o Ceará.

Houve 12 decisões sem o Clássico-Rei: 1996, Ceará x Ferrão; 1998, Ceará x Ferrão; 1999, Ceará x Juazeiro; 2003, Fortaleza x Ferrão; 2005, Fortaleza x Icasa; 2007, Fortaleza x Icasa; 2008, Fortaleza x Icasa; 2011, Ceará x Guarani; 2013, Ceará x Guarany; 2016, Fortaleza x Atlético; 2017, Ceará x Ferrão; 2022, Fortaleza x Caucaia.

Síntese: há 30 anos, o Campeonato Cearense não tem outro campeão que não Fortaleza ou Ceará. O Leão ficou com 16 títulos. O Ceará ficou com 14 títulos. Na decisão deste ano, o Ceará luta por mais um tricampeonato.

Avaliação

Há uma preocupação especial: neste ano de 2026, Ceará e Fortaleza ainda não tiveram um adversário de alto nível para testar o atual momento de ambos. O padrão técnico do Campeonato Cearense não permite a formação de um juízo seguro sobre a qualidade ora apresentada.

Oportunidade

A melhor avaliação deveria ter acontecido por ocasião do Clássico-Rei da fase classificatória. Entretanto, como ambos já estavam garantidos na fase seguinte, restou a impressão de um clima de amistosidade, sem o empenho total que certamente acontecerá agora em tempo de decisão.

Amenidades

O Ceará conquistou alguns títulos de tricampeão estadual. Mas o tricampeonato mais emblemático foi de 1963. O Time do Ceará era composto por vários ídolos. Dentre os ídolos, o maior de todos: Gildo Fernandes de Oliveira. No jogo final, uma virada espetacular (3 x 2) sobre o Ferroviário, golaço de Lucena.

Tabu

No jogo Clássico-Rei de amanhã, no Castelão, um tabu que o Ceará vem mantendo há onze jogos: quatro vitórias do Ceará e sete empates. Mas costumo dizer que cada partida tem sua história particular, desvinculada do que antes aconteceu. Em campo, nenhum jogador vai ficar pensando em tabu. Cuida de fazer a parte que lhe cabe.

Estatística