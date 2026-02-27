Que quarteto pode ser mais decisivo no Clássico-Rei? Veja as peças-chave de Ceará e Fortaleza

Fortaleza e Ceará entram em campo neste domingo (1), pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense, no Castelão, às 18 horas.

As duas equipes chegam embaladas por classificações na Copa do Brasil, o Leão passando pelo Maguary por 4x3 e o Vozão pelo Primavera por 2x1.

E que quarteto pode decidir o Clássico-Rei?

O Diário do Nordeste separou os quartetos ofensivos das duas equipes, com base nas prováveis escalações.

Lembrando que os dois times possuem baixas importantes ofensivas.

O Ceará não deve ter Vina e Matheus Araújo, que juntos participaram de 13 gols no ano, enquanto o Fortaleza não terá seu artilheiro na temporada com 4 gols, Bareiro, vendido ao Boca Juniors.

Vamos aos jogadores de cada um!

Legenda: Quartetos de Fortaleza e Ceará Foto: Arte Jogada

Fortaleza

Maílton

O lateral-direito Maílton tem 4 assistências no ano, e tem sido decisivo para o Leão. Com intensa movimentação pela direita, é uma das principais peças ofensivas do Leão com finalização e cruzamentos.

Pochettino

O argentino tem 3 gols marcados ano ano, mesmo jogando mais adiantado, como atacante. Mas se for recuado como meia pode voltar a render mais e ser mais decisivo.

Luiz Fernando

O atacante já fez um gol e deu uma assistência em 3 jogos pelo Tricolor de Aço. Ele é polivalente e tem pisado na área para finalizar, muitas vezes de cabeça.

Sem Bareiro, surge como principal peça para gol.

Vitinho

Em 4 jogos pelo Leão, Vitinho já fez um gol e deu uma assistência. Ele mudou o jogo contra o Maguary quando entrou e pode ser uma peça importante para Carpini.

Ceará

Juan Alano

Substituto de Vina, que está lesionado, Alano é daqueles jogadores que pensa o jogo e já tem um gol e uma assistência pelo Vovô.

Wendel Silva

O centroavante tem números animadores pelo Ceará. Em apenas dois jogos, ele tem 3 gols e uma assistência.

Contra o Primavera, fez um gol muito importante, da abertura do placar no Castelão.

Pedro Henrique

O experiente atacante tem dois gols e três assistências pelo Ceará na temporada. Ele é muito voluntarioso e peça chave no esquema de Mozart pela ponta direita.

Melk

O jovem atacante de 19 anos já virou xodó da torcida do Vovô e tem 3 assistências na temporada.

Ainda que não deva ser titular no Ceará, ele pode entrar no decorrer do jogo e tirar um "coelho da cartola".