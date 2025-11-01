Banda CPM 22 cancela show após integrante ser hospitalizado

A banda CPM 22 cancelou o show que faria neste sábado em Caxias do Sul (RS) devido ao estado de saúde do baterista Daniel Siqueira Alvarenga.

O músico está hospitalizado e, seguindo ordens médicas, não pode viajar. A banda comunicou o cancelamento durante a madrugada.

“Daniel está bem, fora de perigo e sendo acompanhado pela equipe médica, mas precisará permanecer em repouso nos próximos dias”, diz a nota.

Não foi divulgada qual a condição de saúde que motivou a internação de Daniel. A banda se desculpou com os fãs e com a organização do evento, agradecendo a compreensão.

“Esperamos em breve poder reagendar essa apresentação e estar juntos novamente com todos vocês em Caxias do Sul”, disse o grupo.

O CPM 22 seria uma das atrações do Solária Festival, na cidade gaúcha. Não foi informado se as outras apresentações previstas para o mês de novembro serão afetadas.