Filho de Xanddy Harmonia e Carla Perez participa da 1ª competição de fisiculturismo

Victor Alexandre, de 22 anos, se preparou por 16 dias para o evento.

Zoeira
Victor Alexandre participando de 1ª competição como fisiculturista.
Legenda: Victor Alexandre compartilhou rotina puxada de treinos e dieta para a competição.
Foto: Reprodução/Instagram.

Victor Alexandre, filho de Xanddy Harmonia e Carla Perez, participou do primeiro campeonato de fisiculturismo neste sábado (1º). Personal trainer, ele, que tem 22 anos, já havia revelado a novidade da participação no último dia 15 de outubro, compartilhando toda a rotina de preparação nas redes sociais.

Ao todo, 16 dias de treinos e dieta foram necessários, com impressionantes 10 litros de água e 10 mil passos por dia

"Vamos ver até onde posso chegar aplicando tudo que estudo e vivo: cinesiologia, nutrição e muita disciplina! Vai ser intenso, louco e transformador", disse Victor nas redes.

O jovem até aproveitou para dizer que aproveitaria a própria experiência como profissional na competição, sendo o próprio "coach" nesse processo.

Victor revelou, antes da participação, que não utilizou anabolizantes, mas competiria na categoria "não testada", na qual há a possibilidade de competir com atletas que também podem utilizar substâncias.

O rapaz explicou que antes mesmo da competição ele já havia iniciado uma mudança no corpo. Foram 20kg em um período de cinco anos, dos 16 aos 21, de 75kg para 95kg.

Apoio da família

No anúncio do desafio, Xanddy revelou que ajudaria o filho na preparação, enquanto a mãe disse que "sofreria" de ansiedade até o dia do evento.

"Já pode começar a sofrer? Por que mãe tem que passar por essas provações? TE AMOOOOOO", escreveu ela na publicação de anúncio.

Em vídeos no Instagram, o jovem ainda mostrou um dos treinos ao lado do pai.

