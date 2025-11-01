‘Guri da Farmácia’: balconista viraliza ao compartilhar mensagens curiosas de clientes
Com humor e espontaneidade, Diego Capela soma mais de 219 mil seguidores ao mostrar o lado divertido e também desafiador de quem trabalha no balcão.
O influenciador Diego Capela, conhecido nas redes sociais como Guri da Farmácia, tem conquistado um grande público ao transformar situações do cotidiano do trabalho em conteúdo bem-humorado. Balconista de farmácia e artista de stand-up, ele publica mensagens reais enviadas por clientes com dúvidas sobre medicamentos, dosagens e nomes de remédios, muitas vezes escritas de forma confusa ou com erros de digitação.
As publicações se destacam pela espontaneidade e pela forma como mostram as tentativas dos consumidores de descrever os produtos que procuram. Os posts já alcançaram grande engajamento e renderam a Diego mais de 200 mil seguidores nas plataformas digitais.
Entre humor e relato profissional
Diego contou em suas redes sociais que produz esse tipo de conteúdo há bastante tempo. Em determinado período, chegou a ter publicações reprovadas pela plataforma e recebeu uma punição do Instagram, após o conteúdo ser interpretado de forma equivocada. Mesmo assim, ele manteve o formato e, recentemente, voltou a viralizar com as mesmas postagens.
Veja também
Além do tom de humor, o influenciador também relatou que recebe mensagens de profissionais de farmácia de várias partes do país, com histórias que mostram os desafios enfrentados por quem atua no atendimento ao público. Segundo ele, muitas dessas mensagens trazem relatos tristes sobre a rotina de trabalho.