Chris Martin, do Coldplay, é flagrado nas ruas de Belém antes do Global Citizen
Vocalista britânico se apresenta neste sábado (1º) no Mangueirão, em evento que abre a programação da COP30.
O cantor Chris Martin, vocalista do Coldplay, desembarcou em Belém e já causou comoção antes mesmo de subir ao palco.
O astro britânico foi visto caminhando pelas ruas da capital paraense na quinta-feira (30), surpreendendo quem passava pelo local.
O encontro inesperado aconteceu no bairro do Jurunas, quando Marcelly Silva e o namorado, Ronaldo Santos, saíram para comprar açaí e, de repente, se depararam com o cantor. “A gente não acredita até agora!”, contou Marcelly, que registrou o momento e compartilhou nas redes sociais.
Simpático e bem-humorado, Chris aceitou tirar fotos com o casal e conversou rapidamente. As imagens logo viralizaram entre os paraenses, com comentários sobre a naturalidade e o carisma do músico, que parecia à vontade pela cidade.
O vocalista está em Belém para o Global Citizen Amazônia, megashow que abre oficialmente a programação da COP30 e reúne nomes nacionais e internacionais no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão) neste sábado.
Além do Coldplay, o evento contará com apresentações de Charlie Puth, Anitta, Gilberto Gil, Seu Jorge, Gaby Amarantos e Viviane Batidão, com mediação de Regina Casé, Mel Fronckowiak, Hugo Gloss e Isabelle Nogueira, e participações especiais de Rodrigo Santoro e Estêvão Ciavatta.