Após expulsão de Martina, relembre outros peões que deixaram 'A Fazenda'

A manhã deste sábado (1º) foi de surpresa e tensão em "A Fazenda 17", reality show da Record. Após a confusão generalizada durante a Festa Corrida Maluca, realizada na noite de sexta-feira (31), a produção do programa anunciou a expulsão de Martina Sanzi. A decisão foi comunicada por meio de um aviso exibido no telão da sede e lido pelo fazendeiro da semana, Toninho Tornado.

O motivo da eliminação foi uma atitude considerada agressiva pela direção do reality: Martina arremessou um copo em direção à participante Tàmires durante a festa, infringindo uma das regras mais rígidas do confinamento: a proibição de qualquer ato de violência física ou que coloque em risco a integridade dos demais peões.

Com a saída de Martina, "A Fazenda 17" entra para a lista de edições marcadas por expulsões, um recurso extremo utilizado pela produção em casos de desrespeito às normas do jogo.

Relembre outras expulsões marcantes do reality

Gaby Spanic – A Fazenda 17 (2025)

Antes mesmo de Martina, a atriz venezuelana Gaby Spanic foi expulsa da atual temporada após agredir Tàmires Assis durante uma dinâmica como uma forma de protesto.

Rachel Sheherazade – A Fazenda 15 (2023)

A jornalista foi retirada do reality após uma briga com Jenny Miranda. O desentendimento começou quando Rachel se recusou a cuidar das ovelhas da sede, tarefa imposta pela fazendeira da semana. A situação se agravou, e a direção decidiu pela expulsão da jornalista, mesmo sem exibir as imagens completas do episódio.

Tiago Ramos e Shayan Haghbin – A Fazenda 14 (2022)

Ambos foram expulsos após uma briga violenta na madrugada posterior à eliminação de Thomaz Costa. A discussão evoluiu para empurrões e ameaças, e a Record justificou a decisão alegando que “os dois colocaram em risco a integridade física um do outro e dos demais participantes”.

Nego do Borel – A Fazenda 13 (2021)

O cantor foi expulso após ser acusado de envolvimento em um episódio de possível abuso sexual contra a participante Dayane Mello, que estava visivelmente embriagada. O caso ganhou repercussão fora do programa e chegou a ser investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

Phellipe Haagensen – A Fazenda 11 (2019)

O ator foi retirado do programa depois de beijar Hariany Almeida sem consentimento. Na época, ele tentou justificar o comportamento dizendo que estava “carente”, mas a direção considerou o ato uma violação grave das regras de convivência.

Catia Paganote – A Fazenda 10 (2018)

Durante uma atividade de aquabol, Catia se desentendeu com Evandro Santo e acabou dando um tapa no rosto do colega. A produção revisou as imagens e decidiu expulsá-la no dia seguinte.

Nadja Pessoa – A Fazenda 10 (2018)

Na mesma edição, Nadja também foi expulsa após chutar o participante Caique Aguiar durante uma discussão. O comportamento foi considerado agressão física, levando à sua saída imediata.

Duda Yankovich – A Fazenda 2 (2011)

A lutadora sérvia foi a primeira mulher expulsa do reality, após dar um tapa em Thiago Gagliasso durante uma atividade. Apesar de o apresentador Britto Jr. reconhecer seu bom comportamento até então, a agressão levou à decisão de sua retirada.