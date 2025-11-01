Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Após expulsão de Martina, relembre outros peões que deixaram 'A Fazenda'

A participante arremessou um copo durante uma briga e violou as regras do reality show.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:26)
Zoeira
Martina de vestido preto e chapeu preto
Legenda: O anúncio da expulsão de Martina aconteceu na manhã deste sábado (1º).
Foto: Reprodução/X.

A manhã deste sábado (1º) foi de surpresa e tensão em "A Fazenda 17", reality show da Record. Após a confusão generalizada durante a Festa Corrida Maluca, realizada na noite de sexta-feira (31), a produção do programa anunciou a expulsão de Martina Sanzi. A decisão foi comunicada por meio de um aviso exibido no telão da sede e lido pelo fazendeiro da semana, Toninho Tornado.

O motivo da eliminação foi uma atitude considerada agressiva pela direção do reality: Martina arremessou um copo em direção à participante Tàmires durante a festa, infringindo uma das regras mais rígidas do confinamento: a proibição de qualquer ato de violência física ou que coloque em risco a integridade dos demais peões.

Com a saída de Martina, "A Fazenda 17" entra para a lista de edições marcadas por expulsões, um recurso extremo utilizado pela produção em casos de desrespeito às normas do jogo.

Relembre outras expulsões marcantes do reality

Gaby Spanic – A Fazenda 17 (2025)

Antes mesmo de Martina, a atriz venezuelana Gaby Spanic foi expulsa da atual temporada após agredir Tàmires Assis durante uma dinâmica como uma forma de protesto.

Rachel Sheherazade – A Fazenda 15 (2023)

A jornalista foi retirada do reality após uma briga com Jenny Miranda. O desentendimento começou quando Rachel se recusou a cuidar das ovelhas da sede, tarefa imposta pela fazendeira da semana. A situação se agravou, e a direção decidiu pela expulsão da jornalista, mesmo sem exibir as imagens completas do episódio.

Tiago Ramos e Shayan Haghbin – A Fazenda 14 (2022)

Ambos foram expulsos após uma briga violenta na madrugada posterior à eliminação de Thomaz Costa. A discussão evoluiu para empurrões e ameaças, e a Record justificou a decisão alegando que “os dois colocaram em risco a integridade física um do outro e dos demais participantes”.

Nego do Borel – A Fazenda 13 (2021)

O cantor foi expulso após ser acusado de envolvimento em um episódio de possível abuso sexual contra a participante Dayane Mello, que estava visivelmente embriagada. O caso ganhou repercussão fora do programa e chegou a ser investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

Phellipe Haagensen – A Fazenda 11 (2019)

O ator foi retirado do programa depois de beijar Hariany Almeida sem consentimento. Na época, ele tentou justificar o comportamento dizendo que estava “carente”, mas a direção considerou o ato uma violação grave das regras de convivência.

Catia Paganote – A Fazenda 10 (2018)

Durante uma atividade de aquabol, Catia se desentendeu com Evandro Santo e acabou dando um tapa no rosto do colega. A produção revisou as imagens e decidiu expulsá-la no dia seguinte.

Nadja Pessoa – A Fazenda 10 (2018)

Na mesma edição, Nadja também foi expulsa após chutar o participante Caique Aguiar durante uma discussão. O comportamento foi considerado agressão física, levando à sua saída imediata.

Duda Yankovich – A Fazenda 2 (2011)

A lutadora sérvia foi a primeira mulher expulsa do reality, após dar um tapa em Thiago Gagliasso durante uma atividade. Apesar de o apresentador Britto Jr. reconhecer seu bom comportamento até então, a agressão levou à decisão de sua retirada.

Assuntos Relacionados
Martina de vestido preto e chapeu preto
Zoeira

Após expulsão de Martina, relembre outros peões que deixaram 'A Fazenda'

A participante arremessou um copo durante uma briga e violou as regras do reality show.

Redação
Há 20 minutos
Capturas de tela de conversas engraçadas do balconista de farmácia Diego Capela com clientes.
Zoeira

‘Guri da Farmácia’: balconista viraliza ao compartilhar mensagens curiosas de clientes

Com humor e espontaneidade, Diego Capela soma mais de 219 mil seguidores ao mostrar o lado divertido e também desafiador de quem trabalha no balcão.

Redação
Há 1 hora
Cristiano Araújo e Marcos Mion em momento descontraído, ambos segurando microfone.
Zoeira

Felipe Araújo lança música inédita no Caldeirão com Mion neste sábado (1°)

A atração também estreia um novo quadro, imprevisível e muito bem-humorado.

Redação
Há 1 hora
Foto oficial de Martina Sanzi.
Zoeira

Martina é expulsa de 'A Fazenda 17' após briga generalizada em festa

A produção do reality anunciou a decisão na manhã deste sábado (1).

Redação
Há 2 horas
Helena é filha de Neymar com Amanda Kimberlly. Na foto, ela aparece nos braços da mãe.
Zoeira

Filha de Neymar passa por cirurgia de emergência após acidente

Amanda Kimberlly contou que a pequena Helena, de 1 ano, prendeu o dedo na porta e precisou ser levada às pressas ao hospital.

Redação
01 de Novembro de 2025
Whindersson fotografando Yasmin em um soffá na praia.
Zoeira

Whindersson Nunes levanta rumores de novo romance

Humorista publicou foto com legenda sugestiva ao lado de mulher apontada como a modelo Yasmim Cortez.

Redação
01 de Novembro de 2025
Margareth Serrão de óculos escuro, vestido branco e posando na praia.
Zoeira

Mãe de Virginia Fonseca ganha raspadinha da Loteria Espanhola

Margareth Serrão e amigas foram premiadas pela Loteria Espanhola.

Redação
01 de Novembro de 2025
Justin Bieber em uma piscina de bolinha, aparecendo só sua cabeça com um telão ao fundo.
Zoeira

Justin Bieber surpreende ao assistir pegadinha de Silvio Santos durante live

Cantor canadense viu o vídeo da famosa “menina fantasma do elevador”, sucesso do Câmera Escondida em 2012.

Redação
01 de Novembro de 2025
Print de um vídeo do reality show A Fazenda, numa festa colorida temática de Corrida Maluca. Enquanto participantes dançam, uma mulher atira o conteúdo de um balde de gelo em outra, que estende um braço para se defender.
Zoeira

Briga generalizada em A Fazenda faz grupo Pixote deixar palco

Confusão teve direito a gritaria, balde de gelo e chuva de bebidas.

Redação
01 de Novembro de 2025
William Bonner, César Tralli e Renata Vasconcellos na bancada do Jornal Nacional.
Zoeira

William Bonner se despede da bancada do Jornal Nacional após quase 30 anos

César Tralli assume o posto ao lado de Renata Vasconcellos na segunda-feira (3).

Lucas Monteiro
31 de Outubro de 2025
Imagem do apresentador William Bonner com terno escuro e fundo de madeira usada para matéria sobre os bastidores da transição na Globo.
Zoeira

Os bastidores da transição: como a Globo planejou a saída de William Bonner

Há 29 anos no Jornal Nacional, apresentador deixa a bancada para assumir o Globo Repórter.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagens de Vittor Fernando após tentativa de homicídio.
Zoeira

‘Dias assustadores’: Vittor Fernando mostra recuperação após ser baleado em assalto

Vittor Fernando foi atingido com pelo menos 13 tiros.

Redação
31 de Outubro de 2025
William Bonner na apresentação do Jornal Nacional. Imagem usada para matéria com fotos marcantes do apresentador.
Zoeira

Veja imagens marcantes de William Bonner no Jornal Nacional

Apresentador deixa a bancada do programa jornalístico nesta sexta-feira (31).

Redação
31 de Outubro de 2025
Foto oficial da série Tremembé com elenco principal atrás das grades para interpretar os personagens mais notórios do país.
Zoeira

Saiba quem é quem na série Tremembé, que recria o 'presídio dos famosos'

A produção retrata a rotina de Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Alexandre Nardoni, Anna Carolina Jatobá e outros presos célebres que passaram pela unidade prisional.

Redação
31 de Outubro de 2025
Will aguarda o resultado da eliminação.
Zoeira

Quem saiu em 'A Fazenda'? Will Guimarães é sexto eliminado

O peão deixou o reality show nesta quinta-feira (30).

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem oficial de Fabiano Moraes.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Roça será definida no programa ao vivo desta quinta-feira.

Redação
30 de Outubro de 2025
Série 'Tremembé', inspirada nos criminosos mais famosos do país, estreia nesta sexta (31)
Zoeira

Série 'Tremembé', inspirada nos criminosos mais famosos do país, estreia nesta sexta (31)

A obra conta com cinco episódios e estará disponível para o público de uma só vez.

Redação
30 de Outubro de 2025
Jornalistas César Tralli e Roberto Kovalick um ao lado do outro.
Zoeira

Tralli deixa o Jornal Hoje para assumir o Jornal Nacional

Roberto Kovalick foi deslocado do Hora 1 para assumir o jornalístico.

Redação
30 de Outubro de 2025
Fabiano Moraes em foto dentro do reality show A Fazenda, que terá eliminação nesta quinta.
Zoeira

Enquete de A Fazenda: Parcial indica quem deve ser eliminado; confira

Eliminação acontece nesta quinta (2), mas resultado parcial é apontado em enquete do Diário do Nordeste.

Redação
30 de Outubro de 2025
Filmes de Terror clássicos que podem ser assistidos na data do Halloween.
Zoeira

Dicas de filmes para assistir no Dia das Bruxas

Filmes de terror fazem parte da temática do mês e têm fãs apaixonados.

Mylena Gadelha
30 de Outubro de 2025