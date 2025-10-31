Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Fachada do burguer king

Negócios

Burger King vai abrir mais duas unidades de rua com drive-thru em Fortaleza; saiba onde

Rede de fast food deve inaugurar lojas até o fim deste ano

Luciano Rodrigues e Paloma Vargas 11 de Agosto de 2025
Veículo foi tomado por fogo

Ceará

Veículo pega fogo e tem perda total no Cambeba; assista

Conforme os bombeiros, a condutora do veículo encontrava-se no local, sem ferimentos

João Lima Neto 24 de Fevereiro de 2025
Sede do Tribunal de Justiça do Ceará foi reinaugurada nesta segunda-feira (27)

PontoPoder

Sede do TJCE é reinaugurada três anos após incêndio que atingiu prédio no Cambeba, em Fortaleza

Retorno das atividades ao Centro Administrativo acontece a partir desta terça-feira (28), de modo gradativo

Bruno Leite, Marcos Moreira 27 de Janeiro de 2025
Acidente com caminhão, bicicleta e carros

Segurança

Acidente envolvendo caminhão desgovernado, carros e bicicleta deixa um morto no Cambeba

Motorista do veículo de grande porte perdeu o controle da direção, bateu em poste e tombou

Redação 17 de Janeiro de 2024
Funcionários do supermercado Pinheiro

Papo Carreira

Supermercado Pinheiro abre 200 vagas de emprego para nova loja no Cambeba

Interessados podem entregar o currículo na loja da rede de supermercados em Messejana

Redação 19 de Outubro de 2023

Segurança

'Pagode no Sigilo' é fechado duas vezes no mesmo fim de semana pela PM

Festas realizadas em um lava-a-jato foram interrompidas na sexta e no sábado, na avenida Pedro Lazar, no bairro Cambeba

Redação 14 de Dezembro de 2020

Segurança

Homem é morto a facadas dentro de restaurante no Cambeba pelo ex da atual companheira

Suspeito do crime foi capturado pela polícia no quilômetro 42 da BR-116

Redação 08 de Novembro de 2020

Segurança

Homem acompanhado de criança assalta ciclista no Bairro Cambeba, em Fortaleza

Não há informações acerca da identidade do suspeito e da sua relação com a criança

Redação 25 de Maio de 2020

Segurança

Homens usam táxi para assaltar, são perseguidos pela polícia e um morre em tiroteio no Cambeba

Quatro suspeitos estavam dentro do veículo no momento da abordagem

Redação 27 de Março de 2019

Metro

Carro capota após colisão no Cambeba

Um dos veículos avançou a preferencial.

Redação 03 de Fevereiro de 2019
1 2 3