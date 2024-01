Acidente envolvendo caminhão desgovernado, carros e bicicleta deixa um morto no Cambeba

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão, três carros e uma bicicleta resultou na morte de uma pessoa na tarde desta quarta-feira (17). O caso ocorreu na Avenida Ministro José Américo, no bairro Cambeba, em Fortaleza.

Conforme o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados perto das 17h da tarde. O ciclista morreu, enquanto o motorista do caminhão ficou ferido, sendo socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. A informação também foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Legenda: O caminhão bateu em um poste, que saiu em dois veículos Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O acidente ocorreu após o motorista do caminhão, que vinha no sentido Cambeba, perder o controle do veículo, bater em um poste e tombar, invadindo a outra via. O poste caiu em cima de dois veículos, enquanto o próprio caminhão virou sobre um carro e uma bicicleta.

O ciclista veio a óbito ainda no local, depois de ser atingido pela parte traseira do caminhão.

Motorista recebe socorro

Um funcionário de estabelecimento, localizado em frente ao local do acidente, detalhou que o motorista foi retirado do caminhão por moradores e pessoas que viram a ocorrência. Porém, logo foi socorrido por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As pessoas que estavam no carro atingido pelo caminhão — uma família com pai, mãe, criança e uma pessoa idosa — não sofreram nenhuma fatalidade.

O Corpo de Bombeiros realizou o isolamento do local, e também contiveram o derramamento de óleo após o tombamento do caminhão. Eles jogaram areia para evitar outros acidentes.

Além dos Bombeiros e do Samu, também estiveram presentes a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE).