Supermercado Pinheiro abre 200 vagas de emprego para nova loja no Cambeba

A rede de supermercados Pinheiro tem cerca de 200 vagas de emprego abertas para atuar em uma loja que será inaugurada no Cambeba, em Fortaleza, em novembro. As oportunidades são para os cargos de operador de vendas, repositor, atendente, forneiro, sushiman, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha, armazenista e agente de prevenção de perdas.

Os currículos podem ser entregues na loja do Pinheiro em Messejana até a próxima quarta-feira (25). As vagas são tanto para profissionais com experiência como para pessoas em busca do primeiro emprego e pessoas com deficiência (PCDs). Os requisitos são ter mais de 18 anos e ensino médio completo.

A empresa não informou salários, mas disse serem "compatíveis com o mercado". Além disso, serão oferecidos aos aprovados benefícios como bônus financeiro mensal, plano de saúde e odontológico, atendimento médico e psicológico, cestas básicas, descontos em compras na rede e parcerias com universidades.

Sobre o Supermercado Pinheiro

A rede de supermercados Pinheiro está no Ceará há 32 anos. Atualmente, tem 21 lojas próprias, um Centro de Distribuição, 13 salas de cinema, cinco parques infantis e um shopping center distribuídos em municípios como Fortaleza, Acaraú, Aquiraz, Aracati, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Maranguape, Sobral, Quixadá e Quixeramobim.

Serviço

Entrega de currículos para trabalhar na nova unidade do Supermercado Pinheiro

Supermercado Pinheiro Messejana

Endereço: avenida Frei Cirilo, 4290

Prazo: até quarta-feira (25)

Mais informações: (85) 4008-2414