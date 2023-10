Prefeitura de Horizonte abre seleção pública com 48 vagas para a Secretaria da Saúde

A Prefeitura de Horizonte está com seleção pública aberta para preencher 48 vagas na Secretaria da Saúde do município da Grande Fortaleza. Também será formado um cadastro de reserva por meio do processo, que tem cargos com salários de R$ 2.640.

As oportunidades são para profissionais com nível médio completo, nas funções de:

Agente Comunitário de Saúde: 28 vagas diretas e 30 de reserva

Agente de Combate às Endemias: 20 vagas e 10 de reserva

>>> Leia o edital

Veja também

As inscrições começaram dia 12 de outubro e seguem até 26 de outubro, no site do Instituto Cearense de Educação, Cultura e Ecologia (Icece), que integra a banca organizadora.

Conforme o edital, a inscrição só será confirmada após o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 70. A prova está prevista para 12 de novembro de 2023, com uma avaliação de 40 questões de português, história do município de Horizonte, noções de informática e conhecimentos específicos.