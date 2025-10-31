Diário do Nordeste
Foto de carros e motos na rodovia CE-040 voltando do feriadão da semana santa para Fortaleza

Ceará

Retorno do feriado da Semana Santa movimenta estradas no Ceará; veja fotos

Feriadão começou na última sexta-feira (29) e contou com movimento de viagens para o interior do Estado

Redação 31 de Março de 2024
BR-116

Ceará

Volta do feriado de Ano Novo tem movimentação tranquila na CE-040 e BR-116; BR-222 está engarrafada

Movimentação nas estradas registra fluxo tranquilo em algumas rodovias e engarramento em outros trechos

Redação 01 de Janeiro de 2024

Ceará

Rota turística, CE-040 tem trechos danificados e passa por recuperação do asfalto

Condutores precisam reduzir a velocidade ao percorrer buracos e ranhuras

Nícolas Paulino 05 de Julho de 2023
família morre em acidente de carro na ce-040, em cascavel

Segurança

Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente de carro na CE-040, em Beberibe

Duas pessoas, um amigo das vítimas e um menino de cinco anos, ficaram feridos e foram levados ao hospital

Redação 21 de Maio de 2021

Metro

Volta do feriadão tem trânsito fluido nas rodovias de Fortaleza

A Rodoviária João Thomé registrou a passagem de 18 mil passageiros durante todo o feriado

Redação 12 de Outubro de 2020

Segurança

Motociclista de 26 anos morre após ser atingido por linha de cerol na CE-040, em Pindoretama

O caso será investigado pela Delegacia Metropolitana de Pindoretama

Redação 18 de Julho de 2020

Metro

BR-222 e CE-040 registram trânsito intenso ne manhã deste sábado de Carnaval

A previsão é de que o fluxo de carros e motos se intensifique no período da tarde

Redação 22 de Fevereiro de 2020

Metro

Carro tomba depois de motorista perder controle da direção na CE-040, em Aquiraz

O condutor ficou ferido e foi levado para atendimento médico

Redação 19 de Janeiro de 2020

Metro

Motorista tem perna e braço fraturados após colisão com poste na "Curva das Tapioqueiras"

A área tem acidentes constantes; um ajudante de motorista morreu em maio após colisão com poste na área

Redação 11 de Dezembro de 2019

Metro

'Curva das Tapioqueiras' acumula acidentes; "não passa um mês sem", diz testemunha

Apesar dos relatos, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) pondera que ações de melhoria na rodovia como fechamento de retornos e implantação de semáforos diminuíram os acidentes

Redação 12 de Julho de 2019
