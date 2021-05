Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente de carro na CE-040, em Beberibe

Quatro pessoas da mesma família morreram e outras duas, um menino de 5 anos e um amigo das vítimas, ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros, na noite desta sexta-feira (21), em Sucatinga, Beberibe.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as vítimas saíram de Beberibe com destino à capital cearense.

Carro capotou diversas vezes

Quando o motorista do veículo, modelo Gol, que levava os familiares e um amigo foi fazer uma conversão no quilômetro 96 da CE-040, uma picape bateu na traseira do automóvel. Segundo a PRE, o carro capotou diversas vezes na via.

As vítimas ficaram presas às ferragens e foram retiradas do veículo por agentes do Corpo de Bombeiros.

Francisco Carlos Ribeiro da Rocha, Francisca Oliveira Rocha, Carlos Franklin Oliveira da Rocha e Elen Kenney Oliveira da Rocha morreram no local. Luciano Marques da Silva — amigo da família — e o menino de cinco anos, filho de Carlos Franklin — que dirigia o Gol — foram levados ao hospital, e passam bem.

Airbags acionados

Também conforme os policiais rodoviários estaduais, a família e o amigo saíram de Beberibe com destino a Fortaleza para visitar a outra filha de Francisco Carlos e Francisca Oliveira.

Na picape estavam duas pessoas, que são mãe e filho. Os airbags foram acionados por causa da colisão, e os dois não se feriram. Eles informaram à PRE que estavam indo para Aracati.