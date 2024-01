Volta do feriado de Ano Novo tem movimentação tranquila na CE-040 e BR-116; BR-222 está engarrafada

Motoristas que vão pegar a estrada para voltar a Fortaleza nesta segunda-feira (1º), após o feriado de Ano Novo, podem se deparar com uma movimentação tranquila de veículos ou engarrafamentos, dependendo da via em que acessarem

Legenda: Fluxo de veículos ocorre normalmente, sem intercorrências, na tarde desta segunda (1º) na CE-040, sentido Eusébio-Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Na CE-040, na altura do município do Eusébio com sentido a Fortaleza, o trânsito fluía sem intercorrência nesta tarde. O mesmo cenário foi flagrado no Anel Viário, próximo à Cidade Alpha, e na BR-116, nas redondezas do Anel Viário. As vias dão acesso a várias praias do Litoral Leste do Ceará.

Legenda: Fluxo normal de veículos no Anel Viário, em frente a Cidade Alpha Foto: Thiago Gadelha

Já na BR-222, com sentindo para a Capital, o cenário é bem diferente. Motoristas relataram ao Diário do Nordeste longos engarrafamentos próximo a Caucaia, nesta tarde. Em um dos trechos, há um acidente envolvendo três veículos, com apenas danos materiais. Uma equipe da PRF está no local orientando o tráfego.

Há também carros em pane no acostamento da rodovia. Segundo a PRF, por volta das 17h deve iniciar o horário de pico de veículos nas principais rodovias federais do Ceará que dão acesso à Capital.

Reforço na segurança

Para garantir a segunda viária durante o período de festividades de fim de ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, a meia-noite do dia 29, a "Operação Ano Novo", que segue até as 23h59 desta segunda.

Legenda: PRF reforçou número de agentes espalhados nos postos rodoviários em esrtadas federais do Ceará Foto: PRF/Divulgação

Devido ao aumento de fluxo de veículos esperado, a PRF reforçou o número de agentes nos trechos mais críticos das rodovias federais do Ceará. Durante operação, haverá ações voltadas para combater o excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, embriaguez ao volante, entre outras medidas.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), também deflagrou uma operação para o período, intitulada "Réveillon". Para isso, houve aumento na quantidade de agentes nas estradas durante o período de fim de ano.

Ao todo, 416 policiais militares, 35 viaturas, 65 motos e 9 guinchos foram destacados para atuar em 26 postos fixos da Capital e da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).