Operação Natal: Polícia Militar e PRF intensificam fiscalizações nas estradas do Ceará

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciaram, na sexta-feira (22), a Operação Natal, com o objetivo de intensificar as fiscalizações nas estradas do Estado, durante o feriadão.

336 policiais militares estão engajados na Operação da PMCE - responsável pelo policiamento nas estradas estaduais. A ofensiva se iniciou às 18h da sexta (22) e segue até as 18h da próxima segunda-feira (25), sob coordenação do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE).

A Operação contará ainda com 35 viaturas, 65 motocicletas, 9 guinchos, uma base móvel, 26 postos fixos no Interior e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e 8 postos de fiscalização avançados. Os trabalhos ainda contam com apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

"O objetivo da ação é intensificar o policiamento e a fiscalização de trânsito, coibindo condutas criminosas, imprudência no trânsito que possam acarretar em acidentes, ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, falta de equipamentos de segurança, embriaguez ao volante, entre outros", informou a Polícia Militar.

Vias federais

Pelo lado da PRF, o quantitativo de policiais envolvidos no Ceará não foi informado, mas a Operação começou em todas as estradas federais do Brasil às 0h da última sexta-feira (22) e segue até as 23h59 da próxima segunda (25).

"No Natal deste ano, o foco da PRF é relembrar a todos a importância dos itens de segurança para evitar surpresas desagradáveis durante a viagem. Por isso, os policiais vão fiscalizar e orientar os usuários para que usem cinto de segurança, capacete e que as crianças sejam transportadas nos dispositivos de retenção, conhecidos popularmente como cadeirinhas", destacou o Órgão.