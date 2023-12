Cabo da PM é preso por subir e dançar em teto de viatura na Praia do Futuro, em Fortaleza

Um cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi preso em flagrante pelos crimes de desacato a superior e dano ao patrimônio por subir e dançar no teto de uma viatura do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR) e entrar em luta corporal com um sargento que tentou contê-lo.

O caso ocorreu em uma barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza, no último domingo (17), durante um show do cantor sertanejo Gusttavo Lima. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nessa quinta-feira (21).

De acordo com o documento, o policial foi afastado preventivamente de suas funções na PMCE pelo prazo de 120 dias. Além disso, foi instaurado um conselho de disciplina para apurar a conduta do cabo, mencionando "a incapacidade deste para permanecer nos quadros da Corporação Militar a qual pertence".

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Polícia Militar informou que o policial já foi solto em audiência de custódia e que a unidade de origem do militar aguarda a reapresentação dele para dar cumprimento às medidas determinadas pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), órgão responsável pelo procedimento administrativo disciplinar.

Luta corporal com policiais

Conforme o documento público, os sargentos, componentes da viatura, presenciaram "um homem, então desconhecido, subir no teto

da viatura e causar avarias neste veículo, ocasião em que determinam-lhe que descesse, mas a ordem não foi obedecida, sendo necessário a dupla

policial o puxar e imobilizá-lo ao solo", diz trecho publicado no DOE.

Veja também

Durante a ação policial, o cabo também teria discutido e empurrado os policiais militares de serviço e ofereceu, ainda, resistência, chegando a "se agarrar com o 3º sargento e cerrou os punhos para a dupla de policiais militares na menção de se preparar para brigar". O homem teria se apresentado como policial militar somente após ter sido imobilizado.

Segundo um segurança do evento, o cabo teria tentado entrar de forma clandestina várias vezes no show.

"Considerando que a documentação apresentada reuniu indícios de materialidade e autoria, demonstrando, em tese, a ocorrência de conduta capitulada como infração disciplinar por parte do militar acima mencionado, passível de apuração a cargo deste Órgão de Controle Externo Disciplinar", mencionou ainda o documento.