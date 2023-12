Facção ordenou morte de policial no interior do Ceará; aviso foi dado por ligação em rede social

A principal suspeita da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) é que o inspetor Glicelio Felix de Almeida, de 41 anos, foi assassinado no Município de Granja a mando de uma facção criminosa, em razão da sua profissão. Dois adolescentes suspeitos de participar do crime foram apreendidos e cinco supostos integrantes da mesma quadrilha foram presos.

A linha de investigação foi confirmada pelo delegado geral da Polícia Civil, Márcio Gutiérrez: "Nós temos algumas informações ainda um pouco divergentes. No primeiro momento, se pensou que poderia ser pelo fato de ele ser policial. Essa é uma forte corrente de investigação".

Mas o delegado-geral não descartou a possibilidade de que os criminosos pretendiam cometer um latrocínio (roubo seguido de morte). "Nós temos também outra possibilidade, que seria para subtrair a sua arma de fogo. Nós não deixamos de investigar nenhuma das duas correntes. E vamos dar uma resposta à altura para esse fato lamentável", concluiu.

Depoimentos colhidos pela Polícia Civil reforçam a primeira tese. Segundo os depoentes, o crime foi ordenado por um chefe de uma facção carioca no Município de Granja. Um adolescente, apreendido pela Polícia Civil, ficou encarregado de monitorar o policial que acabara de chegar à cidade, para informar a sua localização no momento oportuno para um comparsa cometer o crime.

Como aconteceu o crime

Quando Glicelio Felix chegou a uma praça, no bairro Boca do Acre, em Granja, na noite do último domingo (17), o adolescente informou aos comparsas sobre a localização da vítima. Dois homens se dirigiram ao local e um deles efetuou disparos contra o policial civil, que morreu no local.

Em poucos minutos, a Polícia Civil identificou os suspeitos e chegou até eles. Dois adolescentes foram apreendidos, enquanto um adulto (apontado como o autor dos disparos que mataram a vítima) foi morto em troca de tiros com policiais, de acordo com a PC-CE. A arma de fogo do policial foi recuperado. O caso segue investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O delegado-geral Márcio Gutiérrez lamentou a morte do inspetor, que trabalhava no próprio DHPP. "A Polícia Civil está de luto, desde a perda do nosso inspetor. Imediatamente, nós montamos uma operação, no sentido de dar uma resposta rápida e efetiva àquele fato", garantiu.

Integrantes da quadrilha presos

A sequência da investigação da Polícia Civil sobre a facção criminosa que matou o policial civil levou à prisão de cinco integrantes da quadrilha, que tentaram fugir para o Estado do Piauí.

O grupo foi capturado no Município de Parnaíba. Com eles, foram apreendidos um fuzil, pistola, dezenas de munições, drogas e dinheiro. Os suspeitos receberam voz de prisão e foram levados a uma delegacia, para serem autuados em flagrante pelos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa.