Rock in Rio divulga novas atrações para o dia 7 de setembro

Novos nomes que estarão nos palcos do Rock in Rio foram anunciados nesta terça (10). Elton John e Gilberto Gil serão atrações do festival no dia 7 de setembro.

No Palco Mundo, compõem o line-up o americano Jon Batiste, que apresenta o show “Big Money”, e a brasileira Luísa Sonza, que homenageia a Bossa Nova ao lado de Roberto Menescal.

O Palco Sunset recebe a artista islandesa Laufey, o pagodeiro Péricles e o grupo Roupa Nova, cantando ao lado de Guilherme Arantes.

O festival já havia confirmado a apresentação de Avenged Sevenfold e Bring Me the Horizon no dia 5 de setembro; Stray Kids e Jamiroquai em 11 de setembro; Maroon 5, Demi Lovato, Mumford & Sons e João Gomes e Orquestra Brasileira no dia 12 de setembro.

Como adquirir Rio Card?

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial da Ticketmaster, em que cada Rio Card permite a entrada num único dia específico. A data pode ser selecionada antes da venda geral.

Os valores variam de R$ 397,50 (meia-entrada) a R$ 795 (inteira), com desconto especial para compras realizadas pelos cartões de crédito do banco Itaú, parceladas em até seis vezes sem juros.