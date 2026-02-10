Rock In Rio anuncia pacotes VIP com fila especial e translado de helicóptero

O Rock In Rio anunciou duas novas modalidades de VIP: o Rock in Rio Club Lounge 2026 e Rock in Rio Club One 2026. As categorias chegam após o fim dos lotes Fã e Rockstar, ainda em 2025.

Entre os benefícios divulgados para ambos, estão o acesso à pré-venda - com possibilidade de comprar 2 ingressos por dia - garantia de compra para o dia desejado, fila preferencial nas entradas do festival, credencial personalizada, descontos na loja oficial e acesso a ambientes exclusivos.

O plano mais caro, Club One, ainda dá direito a prestigiar uma atração teste com convidado, se aventurar em um translado de helicóptero e ter acesso à experiência gastronômica de um chef renomado.

Já o Rock in Rio Club Lounge 2026 é voltado a quem busca conforto e exclusividade, com acesso ao Lounge Club e direito à compra de ingressos VIP, sujeitos à disponibilidade.

Os preços variam de R$ 2.199 a R$ 16.999. A compra pode ser feita no site oficial do evento.

Confira as atrações confirmadas no Rock In Rio 2026

Na última terça-feira (3), o evento anunciou duas atrações que irão se apresentar no Dia do Rock, em 5 de setembro. São elas o grupo norte-americano Avenged Sevenfold - que será o headliner do palco Mundo - e o inglês Bring Me The Horizon.

Além das bandas de heavy metal, nomes como Elton John, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato, Gilberto Gil, Jamiroquai, Mumford & Sons e João Gomes e Orquestra Brasileira já foram confirmados no festival.

A 11ª edição do Rock In Rio acontece na Cidade Maravilhosa entre 4 e 13 de setembro.