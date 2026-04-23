Arena Castelão recebe amistoso feminino de Brasil x EUA em junho; veja detalhes
O confronto é parte da preparação para a Copa do Mundo de 2027
A Arena Castelão será palco do amistoso da Seleção Brasileira feminina contra os EUA, em junho. O evento foi marcado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como etapa de preparação para a Copa do Mundo de 2027. O confronto internacional será no dia 9, terça-feira, às 21h30 (de Brasília).
Além desse embate, as seleções também se enfrentam no dia 6 de junho, sábado, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. No ranking da Fifa, os EUA são vice-líder da lista, e o Brasil é o 6º colocado.
“Serão dois jogos muito importantes para o nosso crescimento. Os EUA têm uma seleção excelente com muitas opções de atletas de alto nível. Elas sao historicamente a seleção mais vencedora e o retrospecto contra o Brasil é muito favorável a elas. Mas nosso trabalho está focado em construir uma nova história e enfrentá-las será mais um passo importante. Jogar no Brasil também será ótimo para termos o apoio do nosso torcedor e todos acompanharem dois jogos de alto nível e com grandes jogadoras dos dois lados”.
Os confrontos mais recentes entre as equipes foram em abril de 2025. Os embates foram na Califórnia, com uma vitória norte-americana por 2 a 0 e depois um triunfo canarinho por 2 a 1. Em solo brasileiro, o último encontro foi em 2014. Vale ressaltar que o Mundial de 2027 será no Brasil.
Lembra disso?
O amistoso marca também a volta da Seleção Brasileira feminina para a cidade de Fortaleza, no Ceará. No dia 22 de julho de 2016, o Brasil venceu a Austrália por 3 a 1 no estádio Presidente Vargas (PV), como teste antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
Sob o comando do então técnico Vadão, a equipe foi para o intervalo perdendo e buscou a virada no 2º tempo. Os gols foram de Debinha, Raquel e Darlene.
A escalação do Brasil contou com: Bárbara, Poliana, Mônica, Érika e Tamires (Camila); Andressinha, Andressa Alves (Formiga) e Marta; Debinha (Thaisa), Cristiane (Darlene) e Beatriz (Raquel).