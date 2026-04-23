Arena Castelão recebe amistoso feminino de Brasil x EUA em junho; veja detalhes

A Arena Castelão será palco do amistoso da Seleção Brasileira feminina contra os EUA, em junho. O evento foi marcado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como etapa de preparação para a Copa do Mundo de 2027. O confronto internacional será no dia 9, terça-feira, às 21h30 (de Brasília).

Além desse embate, as seleções também se enfrentam no dia 6 de junho, sábado, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. No ranking da Fifa, os EUA são vice-líder da lista, e o Brasil é o 6º colocado.

“Serão dois jogos muito importantes para o nosso crescimento. Os EUA têm uma seleção excelente com muitas opções de atletas de alto nível. Elas sao historicamente a seleção mais vencedora e o retrospecto contra o Brasil é muito favorável a elas. Mas nosso trabalho está focado em construir uma nova história e enfrentá-las será mais um passo importante. Jogar no Brasil também será ótimo para termos o apoio do nosso torcedor e todos acompanharem dois jogos de alto nível e com grandes jogadoras dos dois lados”. Arthur Elias Técnica da Seleção Brasileira

Os confrontos mais recentes entre as equipes foram em abril de 2025. Os embates foram na Califórnia, com uma vitória norte-americana por 2 a 0 e depois um triunfo canarinho por 2 a 1. Em solo brasileiro, o último encontro foi em 2014. Vale ressaltar que o Mundial de 2027 será no Brasil.

Lembra disso?

Legenda: A Seleção Brasileira venceu a Austrália por 3 a 1 no PV em 2016 Foto: divulgação / Conmebol

O amistoso marca também a volta da Seleção Brasileira feminina para a cidade de Fortaleza, no Ceará. No dia 22 de julho de 2016, o Brasil venceu a Austrália por 3 a 1 no estádio Presidente Vargas (PV), como teste antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Sob o comando do então técnico Vadão, a equipe foi para o intervalo perdendo e buscou a virada no 2º tempo. Os gols foram de Debinha, Raquel e Darlene.

A escalação do Brasil contou com: Bárbara, Poliana, Mônica, Érika e Tamires (Camila); Andressinha, Andressa Alves (Formiga) e Marta; Debinha (Thaisa), Cristiane (Darlene) e Beatriz (Raquel).